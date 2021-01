Seat Mii Electric Rückkehr als Sondermodell

Das kleine Trio sorgte 2019 für Aufsehen. Mit der Modellpflege es bereits seit längerer Zeit erhältlichen VW E-Up, die einen größeren Akku für mehr Reichweite brachte, kam auch die weitgehend baugleichen Konzernbrüder Seat Mii und Skoda Citigo als Elektroautos auf den Markt. Günstige Preise, die staatlich geförderte Umweltprämie und stadttaugliche Abmessungen ließen auf einen großen Erfolg der E-Zwerge hoffen. Die Kunden bestellten auch fleißig. Schon kurz nach dem Marktstart hieß es bei Seat: "Ausverkauft".

Dabei ist nicht die schiere Menge der Kundenaufträge der Flaschenhals, sondern auch die Knappheit von Batteriezellen. Während im Jahr 2020 die Fertigung von Elektroautos mit VW ID.3 und ID.4, den E-Tron-Modellen von Audi und einer Vielzahl von Plug-in Hybriden hochlief, mussten die margenschwachen Stadtautos zurückstecken.

Elektro-Kleinwagen nicht lieferbar

Der Skoda Citigo iV ist schon seit längerer Zeit nicht mehr im offiziellen Verkaufsprogramm der Marke aufgeführt. VW hat den elektrischen Up offiziell noch im Sortiment. Konfigurieren lassen sich aber nur die Up-Versionen mit Benziner, die im Gegensatz zu Mii und Citigo weiterhin angeboten werden.

Jetzt feiert die spanische Konzerntochter Seat ein kleines Comeback für den Mii Electric. Er kommt als Sonderserie mit dem Namen "Edition Power Charge" zurück. Diese Definition lässt vermuten, dass man die Auflage des Elektroautos mengenmäßig oder zeitlich begrenzt, auch wenn die Mitteilung aus dem Hause Seat dazu nichts verrät.

Um die Lieferzeiten kurz zu halten, hat man das Angebot auf eine gut ausgestattete Variante konzentriert. Lediglich die Außenfarbe kann der Kunde wählen, außerdem eine Garantieverlängerung buchen.

Sondermodell mit mehr Ausstattung

Der Seat Mii Electric Edition Power Charge basiert auf dem bisherigen Plus-Modell. Die Serienausstattung des Sondermodells umfasst u.a. Klimaautomatik, DAB+, höhenverstellbare Vordersitze, Leichtmetallfelgen und Einparksensoren am Heck. Auch ein Fahrassistenzpaket sowie eine Geschwindigkeitsregelanlage sind an Bord.

Technisch bleibt alles beim Alten. Der Elektromotor, der die Vorderräder antreibt, leistet maximal 60 kw (83 PS) und stellt 212 Newtonmeter Drehmoment bereit. Die 32,3 kWh große Lithium-Ionen-Batterie sorgt nach WLTP-Norm für eine Reichweite von 251 Kilometern. Im reinen Stadtverkehr, wo langsamer gefahren und öfter Energie rekurperiert wird, soll sich der Radius auf 351 Kilometer steigern lassen.

Der Mii Electric kostet nach Abzug der Prämie 15.080 Euro

Maximal 40 kW Ladeleistung verträgt der Seat Mii Electric am Schnelllader über CCS. Dann soll die Batterie nach einer Stunde zu 80 Prozent gefüllt sein. Wechselstrom fließt mit maximal 7,2 kW. An einer Dreiphasen-Wallbox steht das Auto 4 Stunden und 15 Minuten, bis 80 Prozent Ladezustand erreicht sind.

Als Preis für den Seat Mii Electric Edition Power Charge gibt der Importeur 15.080 Euro an. Hier ist die Umweltprämie in Höhe von 9.570 Euro (inklusive Mehrwertsteuer auf den Herstelleranteil) schon abgezogen. Der Listenpreis des Sondermodells liegt also bei 24.650 Euro. Zum Vergleich: Der Mii Electric Plus kostete Anfang letzten Jahres 21.775 Euro, vor Abzug der Prämie.

Fazit

Der Ärger bei vielen potenziellen Kunden war groß. Das günstige Elektroauto-Trio Seat Mii Electric / Skoda Citigo iV / VW E-Up war nicht mehr bestell- und lieferbar. Seat bringt den Kleinwagen jetzt als Sondermodell zurück in den Handel.