Tesla Pick-up Model P (2020) Bis 800 km Reichweite und für unter 50.000 Dollar

„Seit fünf Jahren habe ich die Grundzüge des Designs und der Technik in meinem Kopf“, twitterte Tesla-Chef Elon Musk Ende 2017 zu einem möglichen elektrischen Tesla-Pick-up. „Ich brenne darauf, ihn zu bauen.“ Die Produktion des Pick-ups soll unmittelbar nach der des Model Y (2019) beginnen – das Model Y ist ein kompaktes, unterhalb des Model X angesiedeltes SUV. Vorgestellt werden soll der Tesla-E-Pick-up im Laufe des Jahres 2019 (carwow hat bereits einen möglichen Tesla-Pickup gezeichnet), das hat Musk über Twitter angekündigt. Mit einer Serienproduktion ist nicht vor 2020 zu rechnen.

Ford F-150 im Visier

Der Pick-up von Tesla soll etwas größer ausfallen als ein aktuelle Ford F-150. Der F-150 gehört seit Jahrzehnten zu den am besten verkauften Autos in den USA. Die etwas größeren Dimensionen seines Teslas begründet Musk mit einer „bahnbrechenden Eigenschaft“, die er dem Pick-up „gerne hinzufügen würde.“ Welche Eigenschaft das sein könnte, verrät Markting-Profi Elon Musk noch nicht. Da der rein elektrische Antrieb gesetzt ist, muss es sich um etwas Anderes handeln. Bei den beiden bereits vorgestellten Semi-Truck-Varianten führt Tesla eine besonders stabile Frontscheibe ins Feld – schließlich dürfen Semi-Trucks in den USA ihre Fahrt nicht fortsetzen, sobald ihre Frontscheibe auch nur minimal beschädigt ist.

Basispreis von unter 50.000 Dollar

Ob Tesla mit einem elektrischen Pick-up den auf diesem Feld extrem gut aufgestellten amerikanischen Herstellern Ford, FCA und GM Kundschaft abjagen kann, bleibt abzuwarten. Schließlich lauert der Pick-up-Kunde eher in der Fläche als an den fortschrittsgläubigen US-Küstenstreifen. Und auf dem Land ist die Kundschaft bisher recht konservativ eingestellt, schätzt hubraumstarke Verbrennungsmotoren, große Reichweite, einfache robuste Technik, die zudem sehr günstig zu haben ist. Pick-ups gehören in den USA zu den Fahrzeugen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bewährte, eher simple Technik und ein günstiger Preis sind aber nicht gerade Teslas Kernkompetenzen. Wie sich Musk die Preisgestaltung des vermutlich Model P getauften Pick-ups vorstellt, hat er jetzt in einem Interview erklärt. Der Startpreis müsse unter 50.000 Dollar für die Basisvariante liegen. Wie bei den anderen Tesla-Modellen wird es auch potentere und reichweitenstärkere Versionen geben, die dann entsprechend teurer werden.

Das Model P soll mit einem Dual-Motor-Antriebsstrang antreten, eine adaptive Federung erhalten und Reichweiten zwischen 640 und 800 Kilometer bieten. Bemerkenswert soll auch die mögliche Anhängelast ausfallen – ein wichtiges Kriterium für Pick-ups auf dem US-Markt.

Im Rahmen der Produktvorstellung von zwei Lkw-Varianten und dem neuen Roadster (ja, der heißt so, trotz Targa-Dach und zwei Notsitzen im Fond) zeigte Tesla bereits im November 2017 eine Skizze des geplanten Pick-ups. Die Karosserieform erinnert an die große Zugmaschine, die bei Tesla bisher nur den Gattungsnamen „Semi Truck“ trägt. Semi Truck ist die Kurzform von „Semi Trailer Truck“ – damit sind Lkw gemeint, die Trailer (Anhänger) ohne eigene Vorderachse ziehen. Auch beim Design soll der Tesla Pick-up Model P futuristischer antreten als die Wettbewerber, diese aber bei der Funktionalität schlagen.

Den bisherigen Bestseller geschultert

Der auf der Ladefläche des Tesla Pickup parkende Ford F-150 soll nicht nur die ungefähre Größe des Tesla zeigen, sondern natürlich auch den Anspruch der Marke: Man will selbst den US-Bestseller verladen.