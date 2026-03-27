Fiat Toro Sondermodell: So klein und schon ein Pick-up

Mit dem Toro hat Fiat seit 2016 einen kompakten Pick-up im Programm, der sich zwischen klassischen Nutzfahrzeugen und SUV positioniert. Das Modell wurde speziell für den südamerikanischen Markt entwickelt, wird vor Ort gebaut und kommt dort auf hohe Stückzahlen. Zum Modelljahr 2025 hatte Fiat den Toro zuletzt überarbeitet. Die Änderungen betreffen vor allem das Design und einzelne Ausstattungsdetails, die technische Basis bleibt unverändert.

An der Front erhielt der Toro eine neu gestaltete Kühlergrillstruktur mit stärkerer horizontaler Ausrichtung. Ebenfalls überarbeitet wurde die Lichttechnik mit einer neuen Gestaltung der LED-Scheinwerfer. Der rund fünf Meter lange Toro kommt auf einer Pkw-Plattform mit selbsttragender Karosserie.

Moderne Motoren und Allradantrieb Beim Antrieb setzt der Toro auf bekannte Aggregate aus dem Stellantis-Konzern. Das Motorenangebot umfasst weiterhin einen 1,3‑Liter‑Turbobenziner mit Flexfuel-Technik, 176 PS und 270 Nm Drehmoment, der die Vorderräder antreibt, sowie einen 2,2‑Liter‑Turbodiesel mit 200 PS, 450 Nm und Allradantrieb in Kombination mit einer Neungang-Automatik.

Eine neue Modellstudie des Toro zeigte Fiat do Brasil auf dem Lollapalooza Brasil 2026, einem großen Musikfestival in São Paulo. Der dort präsentierte Toro ist ein Einzelstück und dient als Showcar zum 50-jährigen Bestehen der Marke in Brasilien. Technisch basiert er auf dem Serienmodell, optisch wurde er jedoch deutlich verändert.

Auffällig ist die Lackierung mit einem Farbverlauf von Violett zu Schwarz. Dazu kommen grafische Elemente im Pixelstil, die sich über die Karosserie ziehen. Auf den Seiten ist eine abstrahierte Karte Südamerikas zu erkennen, ergänzt durch eine "50" als Hinweis auf das Jubiläum. Die Front wurde ebenfalls angepasst, mit einem eigenständigen Grilldesign und zusätzlichen LED-Elementen, unter anderem am Dach.

Sondermodell ohne Serienchance Die Studie ist nicht für die Serie vorgesehen, sondern Teil des Markenauftritts auf der Veranstaltung. Der Serien-Toro bleibt nach dem Facelift im Vorjahr in 2026 unverändert.