EU will US-Pick-ups verbannen: Das Aus für F-150, Silverado und Ram 1500?

Betroffen wären, nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, Modelle wie der Ford F-150, der Chevrolet Silverado und der Ram 1500. Hintergrund ist eine geplante Verschärfung der Einzelgenehmigung für importierte Fahrzeuge.

Für Autofahrer hätte das konkrete Folgen. Fahrzeuge, die bisher über Umwege zugelassen werden konnten, könnten künftig gar nicht mehr auf die europäischen Straße kommen. Der Markt für große Pick-ups in Europa würde damit praktisch abgeschnitten.

USA schäumt Die Kritik aus den USA lässt nicht lange auf sich warten. Hersteller und Lobbyverbände sehen in den Plänen einen Bruch mit dem Handelsabkommen zwischen den USA und der EU aus dem Jahr 2025. Damals wurden Zölle gesenkt, gleichzeitig sollte der Marktzugang erleichtert werden.

Aus Sicht der Industrie entsteht nun das Gegenteil. Niedrige Zölle, aber strengere technische Hürden. Vertreter der US-Seite sprechen davon, dass solche Regeln den Handel faktisch einschränken, auch wenn sie formal nichts mit Zöllen zu tun haben.

Warum die EU die Regeln verschärfen will Im Mittelpunkt steht ein spezielles Verfahren, mit dem Fahrzeuge in Europa zugelassen werden können, die ursprünglich nicht für den hiesigen Markt gebaut wurden. Diese Einzelgenehmigung wird bisher vor allem für große US-Modelle genutzt.

Genau dieses System will die EU-Kommission überarbeiten. Ziel ist es, bestehende Schlupflöcher zu schließen und strengere Sicherheitsanforderungen durchzusetzen. Die Änderungen sollen nach aktuellem Stand im Jahr 2027 greifen.

Sicherheitsdebatte um große Pick-ups Kritik kommt vor allem von Verkehrs- und Umweltorganisationen wie Transport & Environment. Sie verweisen auf Bauweise und Dimensionen der Fahrzeuge. Besonders die Höhe der Frontpartie steht im Fokus.

Nach deren Angaben kann es vorkommen, dass kleinere Kinder direkt vor dem Fahrzeug nicht im Sichtfeld des Fahrers liegen. Solche Eigenschaften erhöhen aus Sicht der Kritiker das Risiko für Fußgänger und Radfahrer im Stadtverkehr.

Bedeutung für den Markt in Europa Der Markt für diese Fahrzeuge ist klein, aber vorhanden. Rund 7.000 große SUV und Pick-ups wurden im Jahr 2024 über die Einzelgenehmigung in Europa verkauft.

Die Nachfrage kommt vor allem von privaten Importeuren und spezialisierten Händlern. Für sie wäre eine Verschärfung ein direkter Einschnitt, da viele dieser Fahrzeuge nicht die regulären EU-Zulassungsstandards erfüllen.