Tesla Semi vs. MAN eTGX vs. eActros 600: Drei E-Trucks, drei Strategien für die Langstrecke

Tesla setzt beim Semi auf ein radikal aerodynamisches US-Layout und Megawatt-Laden. MAN zielt mit dem eTGX auf maximale Vertrautheit im Alltag und die schnelle Integration in bestehende Flotten. Mercedes positioniert den eActros 600 als Fernverkehrswerkzeug mit stark optimierter Kabine und langlebiger LFP-Batterie.

Reichweite & Batterie: Größe allein gewinnt nicht Tesla plant beim Semi mit einer sehr großen Batterie (ca. 850 bis 950 kWh) und nennt bis zu 800 Kilometer reale Reichweite bei voller Ladung. MAN setzt beim eTGX auf bis zu 534 kWh nutzbare Kapazität und visiert bis zu 400 Kilometer an. Mercedes bringt im eActros 600 621 kWh brutto unter und nennt bis zu 500 Kilometer – damit deckt er typische Fernverkehrsetappen ab, ohne in Batteriegewicht zu ertrinken.

Laden: Hier entscheidet die Schichtplanung Tesla koppelt den Semi an Ladeleistungen bis zu 1,2 MW. MAN lädt aktuell bis zu 375 kW und kündigt MW-Laden als nächsten Schritt an – damit bleibt der eTGX heute stärker auf planbare Depot- und Zwischenstopps angewiesen. Mercedes lädt bis zu 400 kW und bereitet MW-Laden vor; die Kombination aus Fernverkehrsreichweite und hoher Ladefähigkeit zielt auf kurze Standzeiten.

Karosserie & Aerodynamik: Aero als Reichweitenhebel Tesla nutzt das Hauber-/Dolly-Konzept als aerodynamischen Effizienz-Booster. MAN fährt als klassischer europäischer Frontlenker konservativ und nutzt die bekannte TGX-Kabine – ergonomisch stark, aerodynamisch weniger kompromisslos. Mercedes verlängert die Front der ProCabin um acht Zentimeter und formt die Kabine auf einen Kompromiss zwischen Verbrauch und Reichweite.

Innenraum & Arbeitsplatz: Bedienung schlägt Wow-Effekt Tesla platziert den Fahrer mittig und setzt auf zwei große Screens ohne physische Tasten; das Layout wirkt futuristisch, verlangt aber Umgewöhnung und verändert das typische Fernverkehr-"Wohngefühl”. MAN liefert das vertraute Cockpit mit physischen Schaltern und dem Bediensystem SmartSelect – Fahrer steigen ein und können ohne große Eingewöhnung loslegen. Mercedes kombiniert ein modernes Multimedia-Cockpit mit seinem serienmäßigem digitalen Spiegelersatzsystem MirrorCam und punktet mit einer sehr leisen Kabine sowie hohem Liegen-Komfort für die Ruhezeiten.

Tesla Tesla setzt beim Semi auf ein radikal aerodynamisches US-Layout und Megawatt-Laden.



Fahrwerk & Assistenz: Europa denkt anders als die USA Tesla legt das Fahrwerk auf hohe US-Achslasten aus und nutzt kamerabasierte Assistenzsysteme nach dem Tesla-Vision-Prinzip. MAN bringt ein robustes Euro-Fahrwerk mit Luftfederung und integriert die in Europa etablierten Sicherheitsassistenten für Notbremsen und Abbiegen. Mercedes ergänzt die Sicherheitsausstattung um Active Drive Assist sowie ein hochentwickeltes Radar-Kamera-Setup.

Antrieb & Zellchemie: Drei Wege zum Zugmoment Tesla nutzt ein 3-Motoren-System an den Hinterachsen und leitet die Hardware aus dem Pkw-Programm ab; das Konzept zielt auf Performance an Steigungen und hohe Effizienz mit 1.000-Volt-Architektur. MAN kombiniert einen Zentralmotor mit automatisierten 2-, 3- oder 4-Gang-Getrieben (je nach Konfiguration) und setzt auf NMC-Zellchemie – solide Nutzfahrzeugtechnik, die sich an Routen und Topografie anpassen lässt. Mercedes verbaut eine E-Achse mit zwei Motoren und 4-Gang-Getriebe und setzt konsequent auf LFP-Zellen; Mercedes koppelt das an das Versprechen hoher Zyklenfestigkeit und nennt eine Batterielebensdauer von bis zu 1,2 Millionen Kilometern in 10 Jahren.

Gesamtkosten in Europa: Maut, Energiepreis, Standzeit Auch über die Anschaffung von E-Lkw entscheiden Unternehmen in Europa über Total Cost of Ownership (TCO), also die Gesamtkosten – und die Rechnung kippt vor allem über Mautregeln und Energiekosten pro Kilometer. Beim Kauf liegen elektrische Fernverkehrszugmaschinen grob beim 2,5-Fachen eines Diesels (zirka 250.000 bis 280.000 Euro netto gegenüber rund 100.000 Euro). Bei zirka 120.000 Kilometern pro Jahr wirkt die CO₂-Mautersparnis als größter Hebel, während Strompreise und Ladezeiten die operative Seite bestimmen.

MAN MAN zielt mit dem eTGX auf maximale Vertrautheit im Alltag und die schnelle Integration in bestehende Flotten.

TCO-Profil Tesla Semi: Preis-Performance mit Spannungsbogen Tesla ruft in den USA für die große Variante rund 290.000 Dollar (umgerechnet ca. 244.000 Euro) auf und setzt damit eine aggressive Marke. Die US-Amerikaner stellen extrem niedrige Energie- und Wartungskosten in Aussicht und stützen das Versprechen auf starke Rekuperation und einen Antrieb mit wenigen Verschleißteilen. Europa-Daten liefert Tesla im September auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover – die Messe wird damit zum entscheidenden Termin für jede belastbare Flottenkalkulation.

TCO-Profil MAN eTGX: planbar, vertraut, skalierbar MAN bewegt sich preislich voraussichtlich bei etwa 260.000 bis 280.000 Euro netto. Der eTGX spielt seinen Vorteil über bestehende Werkstattstrukturen, bekannte Serviceverträge und planbare Durchlaufzeiten aus. Flotten bekommen damit ein E-Upgrade, das sich ohne Kulturbruch in den Alltag integriert.

Mercedes Mercedes positioniert den eActros 600 als Fernverkehrswerkzeug mit stark optimierter Kabine und langlebiger LFP-Batterie.

TCO-Profil Mercedes eActros 600: LFP als Risiko-Bremse Mercedes liegt mit dem eActros 600 ebenfalls im Korridor um 260.000 bis 270.000 Euro netto. LFP-Zellen reduzieren das Batterierisiko über hohe Zyklenfestigkeit, und Mercedes verknüpft das mit der Garantie-/Lebensdauer-Aussage von bis zu 1,2 Millionen Kilometern in 10 Jahren. Dazu kommt die Aero-Arbeit an der ProCabin, die den Verbrauch in Richtung Tesla drücken soll – Mercedes nennt als Orientierungswert rund 103 kWh/100 km.

Flottenblick: Wer passt zu welchem Einsatz? Tesla zielt auf maximale Effizienz und extrem schnelles Nachladen, sobald das Lade-Ökosystem die Leistung im Alltag bietet. MAN wendet sich an Fuhrparks, die sofort skalieren und Fahrer ohne Umgewöhnung auf elektrische Antriebe umstellen wollen. Mercedes verknüpft Fernverkehrreichweite, Komfort und ein auf Langlebigkeit ausgelegtes Batteriepaket zu einer sehr europäischen Gesamtlogik.











