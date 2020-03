Toyota/Hino Brennstoffzellen-Lkw Truck mit Wasserstoff-Antrieb

Gemeinsam mit dem japanischen Nutzfahrzeughersteller Hino Motors entwickelt Toyota einen Lkw, der mit Wasserstoff betrieben wird. Der elf Meter lange Lkw mit 25 Tonnen Gesamtgewicht soll mit einer Wasserstoff-Tankfüllung 600 Kilometer weit fahren können.

Lkw-Antrieb aus dem Toyota Mirai

Basis für die Antriebstechnik ist das Brennstoffzellenfahrzeug Toyota Mirai, dessen Antrienstechnik entsprechend skaliert in das Nutzfahrzeug einzieht. Zum Einsatz kommen zwei der sogenannten Stacks aus dem Toyota Mirai. Als Stack wird die Brennstoffzellen-Einheit bezeichnet, in der aus Wasserstoff Strom erzeugt wird.

Toyota Brennstoffzellen-Stack aus dem Toyota Mirai. Zwei dieser Stacks kommen im neuen Hino FCV-Truck zum Einsatz

Brennstoffzellen-Fahrzeuge (FCV, Fuel Cell Vehicle) werden mit Elektromotoren angetrieben, wobei der nötige Strom an Bord aus dem getankten Wasserstoff erzeugt wird. Es wird deshalb wie bei einem Hybridfahrzeug nur eine verhältnismäßig kleine Antriebsbatterie benötigt, die ständig aus der Brennstoffzelle nachgeladen wird.

Toyota Der FCV-Stadtbus Sora, den Toyota 2017 vorstellte, entstand ebenfalls in Zusammenarbeit mit Hino

Der Brennstoffzellenantrieb gilt vor allem im Nutzfahrzeug-Bereich als plausible Alternative zu den heute üblichen Dieselmotoren. Rein über Batterien betriebene Elektro-Lkw verlieren durch die schweren Akkus einen erheblichen Teil ihrer Nutzlast und benötigen lange Ladezeiten. FCV-Trucks hingegen können ähnlich wie Diesel-Lkw in wenigen Minuten betankt werden.

Toyota arbeitet bereits länger mit Hino Motors in der Brennstoffzellen-Entwicklung zusammen. So entstand auch der "Sora"-Stadtbus mit Brennstoffzellenantrieb in Kooperation mit Hino.