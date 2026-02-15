Vier Stromer für wenig Kohle im Vergleich: das beste Elektroauto für 20.000 Euro

Elektroautos für etwa 20.000 Euro galten lange als politisches Versprechen. Die Stromer im Showroom waren meist deutlich teurer. Inzwischen hat sich die Lage spürbar verändert. Mehrere Hersteller bieten vollwertige Elektroautos zu Einstiegspreisen von teils sogar weniger als 20.000 Euro an. Dazu gibt es großzügige Herstellerboni und ein neues staatliches Förderprogramm. So günstig wie jetzt war der Einstieg in die Elektromobilität also noch nie.