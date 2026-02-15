AMS Kongress
Kleinwagen
E-Auto

Vier Stromer für wenig Kohle im Vergleich: das beste Elektroauto für 20.000 Euro

Dacia Spring, Hyundai Inster, Leap T03, Renault Twingo
Vier Stromer für wenig Kohle im Vergleich

E-Auto-Einstieg um 20.000 Euro im Vergleich: Dacia Spring, Hyundai Inster, Leapmotor T03 und Renault Twingo. Wer bietet das meiste fürs kleine Geld?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.02.2026
Als Favorit speichern
Dacia Spring, Renault Twingo, Leapmotor t03, Hyundai Inster
Foto: Hersteller / Schönfeld

Elektroautos für etwa 20.000 Euro galten lange als politisches Versprechen. Die Stromer im Showroom waren meist deutlich teurer. Inzwischen hat sich die Lage spürbar verändert. Mehrere Hersteller bieten vollwertige Elektroautos zu Einstiegspreisen von teils sogar weniger als 20.000 Euro an. Dazu gibt es großzügige Herstellerboni und ein neues staatliches Förderprogramm. So günstig wie jetzt war der Einstieg in die Elektromobilität also noch nie.

Das müsste vor allem Kleinwagenkäufer freuen, die sich aus einer Vielzahl an Angeboten bedienen können. Wir haben vier Beispiele unter die Lupe genommen und gegeneinander verglichen: Den Preisbrecher Dacia Spring, den Geheimtipp Leapmotor T03, den schicken Renault Twingo E-Tech sowie den erstaunlich ...

