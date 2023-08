Volvo plant einen elektrisch angetriebenen MPV (Multi Purpose Vehicle, auf Deutsch: Mehrzweck-Fahrzeug) für den chinesischen Markt. Entsprechende Berichte chinesischer Medien bestätigte der Autohersteller bereits zu Jahresbeginn auf Nachfrage. Im August 2023 folgen der Bestätigung der erste offizielle Teaser sowie die Bekanntgabe des Namens.

Die erste vollelektrische Großraumlimousine der Schweden hört auf den Namen Volvo EM90. Seine Weltpremiere feiert der EM90 am 12. November 2023 in China. Zeitgleich kann der große Van auch in China bestellt werden.

Der Volvo EM90 ist aber keine Neuentwicklung der Schweden. Genutzt wird die Verbindung zum Mutterkonzern Geely, der unter dem Label Zeekr bereits den MPV Zeekr 009 im Angebot hat. So wird der Volvo-MPV ein Pendant zum 5,21 Meter langen und sechssitzigen Zeekr 009 (siehe Fotoshow). Dieser spendiert auch den technischen Unterbau in Form seiner SEA-Elektro-Plattform (SEA steht für "Sustainable Experience Architecture"). Allerdings wird der Volvo-Van ein deutlich eleganteres Design aufweisen als der ziemlich brachial auftretende Zeekr. Orientierung in dieser Hinsicht bietet die Studie Concept Recharge von 2021, die als Design-Blaupause für die meisten künftigen Volvo-Modelle dient – inklusive des neuen XC90 samt dessen Elektro-Ableger EX90.

544 PS und 822 km Reichweite Zieht man den Zeekr 009 als technisches Vorbild heran, sind beeindruckende Daten für den Volvo-Van zu erwarten. Bis zu 140 Kilowattstunden große Akkupakete ermöglichen beim Allradler Reichweiten von maximal 822 Kilometern. Die beiden Elektromotoren leisten 400 kW (544 PS) und bieten ein höchstmögliches Drehmoment von 686 Newtonmetern. Von null auf Hundert geht es bei Bedarf in 4,5 Sekunden, die elektronisch abgeregelte Höchstgeschwindigkeit liegt bei 190 km/h. Das auf Komfort getrimmte Aluminium-Fahrwerk mit elektronisch gesteuerter Luftfederung soll der Volvo übernehmen. Die für den EM90 gültigen Daten will Volvo erst in den kommenden Monaten kommunizieren.

Europa-Start noch ungewiss Ob der Volvo-Van auch nach Europa kommt, sei noch nicht entschieden, heißt es. Das ist allerdings nur schwer vorstellbar, da sich das Segment – im Gegensatz zum chinesischen Markt – in unseren Gefilden seit Jahren im Sinkflug befindet. Zudem ist Volvo traditionell stark in den SUV-Klassen, die einen Großteil ihrer Kundschaft erfahrungsgemäß bei ehemaligen Van-Kundinnen und -Kunden rekrutieren und in denen die Schweden künftig ohnehin expandieren werden.

Andererseits ergänzt Lexus sein Europa-Portfolio Ende 2023 mit dem LM MPV um einen noblen Van, der allerdings nur mit Hybridantrieb angeboten wird. Der chinesische Hersteller BYD will auf der IAA in München den Van Denza D9 mit Elektro- und Hybridantrieb vorstellen.

