Volvo EX90 Modellpflege: 800-Volt-Technik bringt Leistung und verkürzt Ladezeiten

Der schwedische Autobauer Volvo überarbeitet den großen Elektro-SUV EX90 zum Modelljahr 2026. Die wichtigste Veränderung spielt sich dabei unter dem Blechkleid ab. Der EX90 erhält die in der Elektrolimousine ES90 bereits präsentierte Elektro-Architektur mit 800 Volt. Darüber hinaus bringt ein Upgrade für die Core-Computing-Plattform neue und verbesserte Sicherheits- und Fahrerassistenzfunktionen.

Schneller Laden Die neue 800-Volt-Architektur reduziert im Vergleich zum 400-Volt-System des Vorjahresmodells die Wärmeentwicklung während des Ladevorgangs und ermöglicht so höhere Ladegeschwindigkeiten. Die Ladeleistung profitiert zudem von einer weiter verbesserten Batterie-Management-Software. Der neue EX90 kann so in nur zehn Minuten genügend Energie für bis zu 245 Kilometer Reichweite nachladen. An den Batterien ändert sich nichts. Die Reichweiten werden je nach Antriebsversion mit bis zu 570 und 620 Kilometern nach WLTP angegeben.

Antriebsleistung steigt Ferner liefert die 800-Volt-Technik mehr Antriebsleistung. Die Single-Motor-Variante leistet statt 205 kW (279 PS) jetzt 245 kW (333 PS). Die Version Twin Motor AWD kommt nun auf 335 kW (456 PS) statt bisher 300 kW (408 PS). Und die Twin-Motor-AWD-Performance-Konfiguration tritt nun mit 500 kW (680 PS) statt bisher 380 kW (517 PS) an. Die Beschleunigungszeiten verkürzen sich entsprechend auf 6,8, 5,5 und 4,2 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeiten bleiben unverändert. Hier wird generell bei 180 km/h abgeregelt.

Rechenleistung steigt ebenfalls Mehr Sicherheit verspricht ein Prozessor-Update für den Bordrechner. Verfügbar ist jetzt beispielsweise die Connected-Safety-Funktion, mit der sich vernetzte Fahrzeuge gegenseitig vor rutschigen Straßen, vorausliegenden Gefahren und Unfallstellen warnen können. In das Nothaltesystem "Emergency Stop Assist" ist jetzt zudem eine automatische E-Call-Funktion integriert. Der "Emergency Stop Assist" bringt das Fahrzeug kontrolliert in seiner Spur zum Stehen, wenn der Fahrer beispielsweise aufgrund einer akuten gesundheitlichen Beeinträchtigung nicht auf Warnungen reagiert. Sobald das Fahrzeug steht, stellt die neue E-Call-Funktion automatisch eine Verbindung mit einer Notrufzentrale her. Zu den weiteren neuen Merkmalen gehören eine erweiterte automatische Notlenkfunktion, die auch bei Dunkelheit funktioniert, sowie die neue Generation des Park-Pilot-Assist, der zusätzlich das parallele Einparken in Parklücken übernimmt.

Vom Prozessor-Upgrade profitieren aber auch Besitzer älterer EX90-Modelle. Für diese bieten die Schweden bei einem Werkstattbesuch ein einmaliges kostenloses Prozessor-Upgrade an.

Preise steigen deutlich