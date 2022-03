Wiesmann Project Thunderball Der nächste Gecko kommt elektrisch

Wird es jetzt endlich ernst in Sachen Wiesmann-Comeback? Die Sportwagenmarke kündigt mit dem Project Thunderball einen sportlichen Roadster an.

Das Thema Wiesmann gehört in die immer wiederkehrende Rubrik "Ist das wirklich schon so lange her?": Bereits Anfang 2014 ging der Sportwagen-Hersteller, 1988 gegründet von den Brüdern Friedhelm und Martin Wiesmann, in die Insolvenz. Zwei Jahre später übernahmen mit Roheen und Sahir Berry – auch die Londoner sind ein Brüderpaar – die Marke und den Standort in Dülmen. Wirklich wiederbeleben konnten sie Wiesmann bisher nicht. Das für 2020 angekündigte Project Gecko (siehe Fotoshow), ein Sportwagen-Coupé mit BMW-V8, hat es bis heute nicht in die Serienfertigung geschafft.

Nun gibt Wiesmann ein erneutes Lebenszeichen von sich. Über die sozialen Netzwerke lanciert die Truppe aus dem Münsterland ein paar Fotos und ein kurzes Teaservideo, das einen durch den Schnee driftenden Roadster im Tarnkleid zeigt. Dessen vorläufiger Name, der nicht nur James-Bond-Fans hellhörig werden lässt: Project Thunderball. So hieß das vierte 007-Abenteuer von 1965, das bis zum Erscheinen von "Skyfall" – allerdings inflationsbereinigt – der erfolgreichste Teil der Reihe war und zudem einen Oscar gewann.

Höchstwahrscheinlich mit Elektroantrieb

Der Name ist natürlich noch in anderer Hinsicht interessant. Wenn man ihn nicht – wie seinerzeit den James-Bond-Film – etwas frei mit Feuer-, sondern streng wörtlich mit Donnerball übersetzt, weist er auf elektrische Energie hin. Tatsächlich lässt sich auf den Erlkönig-Fotos kein Auspuff-Endrohr ausmachen. Dazu passt dieser Satz aus dem begleitenden Wiesmann-Statement: "Thunderball verspricht ein Sportwagen zu werden, der der modernen Ära angemessen ist." Technische Details wollen die Dülmenerbislang nicht nennen. Allerdings bestätigte ein Firmensprecher der US-Website Carscoops, dass die Vermutung hinsichtlich des Elektroantriebs stimmt.

Wiesmann Sports Cars via Facebook Der Project Thunderball zeigt die typischen Wiesmann-Proportionen.

Immerhin ist angesichts der Bilder und des Videos klar, dass es sich beim Project Thunderball um einen Roadster in klassischer Wiesmann-Optik handelt. Es bleibt bei der kurvigen Ästhetik mit kleinen Rundscheinwerfern an der Front und einem extrem langgezogenen Vorderwagen. Die beiden Insassen nehmen kurz vor der Hinterachse Platz und stülpen sich ein knappes Stoffverdeck über, wenn das Wetter offenes Fahren nicht zulässt. Die runden Rückleuchten scheinen aus den hinteren Kotflügeln zu wachsen, während die Heckpartie in einen Entenbürzel-Spoiler übergeht. Im unteren Bereich des Hinterteils sitzt ein üppig bemessener Diffusor.

Produktion in Dülmen – parallel zum Project Gecko

Weiterhin unklar ist, wann die Produktion des Project Thunderball starten soll. Das Auto soll auf jeden Fall am Standort Dülmen gebaut werden, und zwar Seite an Seite mit dem Project Gecko – auch dessen Entwicklung zur Serienreife treibt Wiesmann offenbar weiterhin voran.

Fazit

Ob De Tomaso, Hispano Suiza oder jetzt Wiesmann: Aktuell versuchen sich einige legendäre Sportwagen- und Edelmarken an einem Comeback. Ob genug Platz für alle bleibt, muss sich allerdings erst noch zeigen. Ebenso fraglich ist, ob die Wiesmann-Strategie, parallel auf Verbrenner- und Elektroantriebe für seine Sportwagen zu setzen, aufgehen wird.