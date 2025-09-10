Audi landet nächsten Coup und holt sich für das Formel-1-Projekt Adidas an die Seite

Doppel-A ab 2026 in der Formel 1: Adidas und Audi gehen ab nächster Saison gemeinsame Wege in der Königsklasse. Das gaben die Schwergewichte am Dienstagmorgen (10.9.) bekannt. Somit vertraut das künftige Werksteam der Ingolstädter auf die drei Streifen als offiziellen Ausrüster.

Fahrer, Mechaniker und Ingenieure erhalten maßgeschneiderte Ausrüstung, die auf den Alltag in der Boxengasse zugeschnitten ist. Adidas bringt seine Erfahrung als Ausrüster mit ein. Die Weltmarke aus Herzogenrauch will in der F1 einen klaren, präzisen Designansatz verfolgen. Diesen verkörpere auch Audi in seinem ehrgeizigen Projekt verfolgt. Bereits 2025 erscheint weltweit eine erste Kollektion aus Kleidung, Schuhen und Accessoires, die Fans erwerben und an den Rennstrecken dieser Welt zeigen können.

Audi-CEO Gernot Döllner erklärte in der Pressemitteilung: "Adidas und Audi verbindet eine jahrzehntelange Zusammenarbeit im Spitzensport – gewachsen aus gemeinsamen Werten und dem Anspruch, durch Performance zu begeistern. Unsere Partnerschaft in der Formel 1 geht weit über das Streben nach Innovation und Höchstleistung hinaus: Sie vereint die Stärken und Visionen zweier progressiver Marken."

Aufschwung bei Sauber eingeleitet Die Bekanntgabe fällt in eine sportlich erfreuliche Zeit. Das noch unter Sauber startende Team hat in diesem Jahr die Kurve gekriegt. Zugpferd des Audi-Projekts Nico Hülkenberg schaffte in Silverstone endlich das erste Podest seiner Formel-1-Karriere. Rookie Gabriel Bortoleto kommt ebenfalls immer besser in Fahrt. Sauber mischt noch im Kampf um den fünften Platz bei den Herstellern mit. Das wird die Unternehmensspitze von Audi in Ingolstadt wohlwollend vernehmen.

Auch Adidas will natürlich erfolgreich sein. "Wir sind sehr stolz auf die Partnerschaft mit dem zukünftigen Audi F1 Team und darauf, Audi bei seinem Debüt in der höchsten Klasse dieses Sports zu unterstützen", führte Adidas-CEO Bjørn Gulden aus.

Der aktuelle Sauber-Teamchef und Jonathan Wheatley ordnete die Bedeutung für das Team ein: "Diese Partnerschaft vereint zwei ikonische Marken – die vier Ringe und die drei Streifen – auf einer globalen Bühne und stellt einen weiteren wichtigen Schritt auf unserem Weg zum Formel-1-Debüt dar.

Adidas bereits seit 2025 bei Mercedes Die Allianz fällt in eine Phase, in der Adidas seine Rolle in der Formel 1 weiter ausbaut. Seit 2025 rüstet das Unternehmen auch Mercedes aus. Die Silberpfeile treten ebenfalls mit einer eigenen Kollektion auf, die weltweit Aufmerksamkeit erzeugt.

Mit Audi folgt nun ein zweiter deutscher Hersteller, der auf Adidas setzt. Damit etabliert sich die Marke doppelt in der Königsklasse des Motorsports und fordert andere berühmte Sportartikelausrüster heraus, die seit mehreren Jahren in der Formel 1 sich einen Namen gemacht haben. Der Boom der letzten Jahre in der Königsklasse trägt dazu bei, dass immer mehr Fans sich die Teamkleidung kaufen. Das Geschäft ist somit für die Hersteller attraktiv geworden.