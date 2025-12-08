Audi schließt nächsten fetten Sponsorendeal: Alkoholfreies Weißbier in der Königsklasse

Das letzte Rennen unter dem alten Namen Sauber ist erst einen Tag passé, da richtet Audi seine Formel-1-Strategie weiter auf internationale Strahlkraft aus. Die Marke holt sich dafür einen deutschen Traditionspartner an Bord. Das gab der Hersteller am Montag (8.12.) bekannt. Die Münchner Paulaner Brauerei wird offizieller Lieferant des zukünftigen Audi-F1-Teams und begleitet die Marke beim Einstieg in die Königsklasse ab 2026. Für beide Seiten beginnt damit ein langfristig angelegtes Kapitel.

Mit dem Start der Partnerschaft möchte Paulaner die weltweite Fangemeinde des Teams für bayerische Geselligkeit und Feierkultur sensibilisieren, jedoch in zeitgemäßer Form. Im Mittelpunkt steht das alkoholfreie Paulaner 0,0 %. Audi und Paulaner setzen bewusst auf ein Getränk, das zu Motorsport und Sicherheitsbewusstsein gleichermaßen passt. Damit positioniert sich die Brauerei als Botschafter eines verantwortungsvollen Fan-Erlebnisses, ohne die eigene Tradition preiszugeben.

Das zukünftige Audi-F1-Team wird die alkoholfreie Produktlinie aktiv bewerben. Die Kooperation soll neue, jüngere Zielgruppen ansprechen und eine moderne, integrative Fankultur fördern, die das Gemeinschaftsgefühl lebt. Die Unternehmen sprechen von einem Zusammenspiel aus technischer Präzision, handwerklicher Tradition und emotionalem Markenversprechen.

Alkoholfreies Weißbier auf dem Audi-Renner Stefano Battiston, Chief Commercial Officer des künftigen Audi-F1-Teams, betont die gemeinsame Haltung: "Paulaner und Audi teilen eine Siegermentalität, die auf Leistung, Leidenschaft und Stolz auf die Herkunft basiert." Beide Marken stünden für Handwerkskunst, Authentizität und ein kompromissloses Streben nach Exzellenz. Ziel sei es, Fans weltweit näher an das Team zu bringen und sportliche Erfolge künftig mit einem alkoholfreien Weißbier zu feiern.

Auch die Paulaner-Brauerei sieht in der Kooperation einen strategischen Meilenstein. CEO Jörg Biebernick spricht von einem "neuen Kapitel auf internationaler Bühne", das Genuss, Qualität und Verantwortungsbewusstsein im Profisport vereinen soll. Die Partnerschaft verschaffe der Traditionsmarke Zugang zu einem globalen Publikum und unterstreiche den Anspruch, Paulaner einer neuen Generation von Motorsportfans näherzubringen.

Audi Audi hat bereits einen Ausrüstervertrag mit Adidas geschlossen. Paulaner ist der nächste deutsche Partner an Bord.

Nächster deutscher Partner Für Audi ist die Zusammenarbeit mehr als ein klassisches Sponsoring. Sie reiht sich in die Kommunikationsstrategie ein, mit der der Hersteller seinen Formel-1-Einstieg langfristig emotional auflädt und auf starke deutsche Marken setzt. Paulaner wiederum nutzt die Plattform Formel 1, um sein alkoholfreies Portfolio international zu schärfen.

Der Deal reiht sich in die Reihe von lukrativen Partnerschaften ein, die Audi bereits geschlossen hat. Zum einen wird Adidas Teamausrüster und zum anderen hat man mit Revolut einen weltweit bekannten Hauptsponsor gefunden. Zudem hat die Marke aus Ingolstadt bereits 30 Prozent der Teamanteile an den katarischen Staatsfonds abgegeben. Finanziell ist das ehrgeizige Projekt gut aufgestellt.