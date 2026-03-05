AMS Kongress
Formel 1
Formel 1 News

Werksteam vor Formel-1-Premiere: Das will Hülkenberg von Audi sehen

Wie gut ist das neue Werksteam?
Das will Hülkenberg von Audi sehen

In Australien wird es endlich ernst für Audi. Nico Hülkenberg zeigte sich vor dem ersten Rennen als Werksteam entspannt. Der Pilot kann in dieser Situation auf jahrelange Erfahrung bauen, was man von seinen Motoren-Ingenieuren nicht behaupten kann.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.03.2026
Nico Hülkenberg - Audi - GP Australien 2026
Foto: xpb

Im August 2022 hatte Audi im Fahrerlager von Spa-Francorchamps den Einstieg in die Formel 1 angekündigt. Dreieinhalb Jahre später saß Nico Hülkenberg am Donnerstag (5.3.) zum ersten Mal mit den vier Ringen auf der Brust in der offiziellen FIA-Pressekonferenz. Das lange Vorgeplänkel ist nun vorbei. In Melbourne startet für das Werksteam ein neuer Abschnitt auf der langen Reise.

Die Hausaufgaben haben die Fahrer und die Ingenieure gut gemeistert. Bei den Testfahrten in Bahrain kamen Hülkenberg und Gabriel Bortoleto mit jeder Runde besser in Schwung. Parallel dazu arbeiteten die Motoren-Ingenieure in Neuburg bis zur letzten Sekunde an den Upgrades der Antriebseinheit. Und in Hinwil wurde die komplette Chassis-Fabrik renoviert.

Teamchef Jonathan ...

