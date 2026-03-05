Werksteam vor Formel-1-Premiere: Das will Hülkenberg von Audi sehen

Im August 2022 hatte Audi im Fahrerlager von Spa-Francorchamps den Einstieg in die Formel 1 angekündigt. Dreieinhalb Jahre später saß Nico Hülkenberg am Donnerstag (5.3.) zum ersten Mal mit den vier Ringen auf der Brust in der offiziellen FIA-Pressekonferenz. Das lange Vorgeplänkel ist nun vorbei. In Melbourne startet für das Werksteam ein neuer Abschnitt auf der langen Reise.