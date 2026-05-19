Formel 1: Bottas-Drama in Miami: Dienstwagen gestohlen, FBI ermittelt

Valtteri Bottas kann so schnell nichts aus der Ruhe bringen. Der Finne gilt als harter Hund, der neben den Formel-1-Wochenenden auch gerne mal mit dem Fahrrad durchs Gelände brettert. Nur vier aktuelle Piloten haben mehr Grand-Prix-Einsätze auf dem Buckel. Der Finne hat also schon einiges gesehen. Doch ausgerechnet bei seinem 250. F1-Rennen in Miami musste er sich mit einem unerwarteten Zwischenfall herumschlagen.

Diebe hatten den Dienstwagen des Piloten entwendet, der ihm vom Rennstall zur Verfügung gestellt wurde. Es handelte sich um einen Cadillac Escalade, den Bottas in der Einfahrt seiner Airbnb-Unterkunft abgestellt hatte. Dieses Jahr wählte der Rückkehrer Fort Lauderdale als Basis für das Rennwochenende. Eigentlich sollte es hier etwas entspannter zugehen als in einem Hotel im Zentrum von Miami.

Doch dann war plötzlich das Auto weg, wie der Pilot in seinem Podcast "What’s Next" mit Fotograf Paul Ripke enthüllte. Am Freitagabend nach Training und Sprint-Qualifying sei er wie üblich zur Unterkunft zurückgefahren, habe den Luxus-SUV in der Einfahrt geparkt, abgeschlossen und die Schlüssel im Haus gelassen. Am Samstagmorgen, kurz vor der Abfahrt zum Hard Rock Stadium, kam dann der Schock.

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Schlüssel da, Auto weg Bottas berichtet, dass er etwa 15 Minuten vor der geplanten Abfahrt unter der Dusche stand, als ihn sein Kumpel und Assistent Paul Harris anrief, der ebenfalls in der Airbnb-Unterkunft wohnte. Harris habe gefragt, wo Bottas sei. Er war verwundert, weil plötzlich kein Auto mehr vor dem Haus stand.

Bottas lief sofort nach draußen: Der Escalade war verschwunden, die Schlüssel lagen noch drinnen auf dem Tisch. Für den Weg zur Strecke musste kurzfristig Ersatz organisiert werden. Immerhin wurde laut Bottas direkt ein weiterer Escalade bereitgestellt, der ihn zu seinem Arbeitsplatz brachte.

xpb Ein Ersatzauto brachte Bottas in Miami zum Hard Rock Stadion.

Auto taucht wieder auf Erst danach fiel Bottas ein weiteres Problem auf: Sein Fahrerlager-Pass lag im gestohlenen Wagen inklusive der VIP-Zugangsberechtigung für den Parkplatz direkt vor dem Hard Rock Stadium. "Er hatte damit alle Möglichkeiten. Er hätte in der Nähe parken, ins Fahrerlager laufen und zum Team gehen können. Aber die Diebe waren offenbar nicht am Formel-1-Rennen interessiert."

Laut Bottas hat sich daraufhin das FBI in den Fall eingeschaltet. Am Ende tauchte der Escalade schnell wieder auf. Bereits am nächsten Tag fand die Polizei den als vermisst gemeldeten Wagen, abgestellt in einer "dubiosen" Gegend mit einer hohen Kriminalitätsrate. Bottas vermutete, dass die Täter den SUV vermutlich für eine andere Straftat genutzt und danach einfach entsorgt haben.