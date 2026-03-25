Formel 1: Die offizielle F1-Ausstellung gibt's bald hier zu sehen

Rund 150.000 Besucherinnen und Besucher haben die Schau in Oberhausen bereits gesehen. Aufgrund der großen Beliebtheit wurde der Aufenthalt dort um zwei Monate bis zum 12. April verlängert. Nun folgt mit München ihr zweiter Zwischenstopp in Deutschland. Am 20. Mai dieses Jahres öffnet die Ausstellung ihre Pforten im Pineapple Park und wird dort voraussichtlich bis zum 14. September gastieren.

Die Wanderausstellung ist die einzige offiziell von der Formel 1 lizenzierte Veranstaltung dieser Art und war zuvor bereits in Städten wie Madrid, Toronto, Buenos Aires oder Melbourne zu Gast.

Auf rund 3.000 Quadratmetern Fläche erwarten die Besucherschar sechs Themenräume, in denen sie von den bescheidenen Anfängen der Königsklasse im Jahr 1950 bis in die Gegenwart hindurchwandern können. Gezeigt werden originale Rennwagen und weitere historische Erinnerungsstücke der Motorsportgeschichte. Zudem gibt es interaktive Elemente wie Rennsimulatoren, unveröffentlichtes Filmmaterial und einen umfangreichen Audioguide, der Hintergrundgeschichten, Insider-Fakten und Interviews mit Legenden des Sports bietet.

Deutsche Fahrer, deutsche Teams Ein besonderer Fokus liegt in München auf dem deutschen Formel-1-Erbe. Weltmeister wie Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Nico Rosberg stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie die Traditionsstrecken Nürburgring und Hockenheimring. Auch die deutschen Hersteller wie Mercedes und dem jüngsten Einsteiger Audi mit Nationalheld Nico Hülkenberg sind vertreten.

Zu den Highlights zählen für viele Formel-1-Fans vor allem die Rennwagen vergangener Epochen. In München wird unter anderem der Mercedes W02 zu sehen sein, mit dem Michael Schumacher und sein Landsmann Nico Rosberg 2011 den Grundstein für die historische Dominanz von der Silberpfeile in der Formel 1 legten. Auch der Red Bull RB16B, mit dem Max Verstappen seinen ersten von vier aufeinanderfolgenden Weltmeistertiteln errang, findet einen Ehrenplatz.

"Ich habe die Freude und Begeisterung der Menschen in Oberhausen selbst erlebt – bei eingefleischten Fans ebenso wie bei Familien und Motorsportneulingen", berichtet der ehemalige Formel-1-Fahrer und TV-Experte Christian Danner.

Nützliche Infos:

Standort: Pineapple Park (ehemalige Paketposthalle), Arnulfstraße 195, 80634 München

Pineapple Park (ehemalige Paketposthalle), Arnulfstraße 195, 80634 München Öffnungszeiten: Mo – Do: 10:00 – 19:30 Uhr, Fr: 10:00 – 21:30 Uhr, Sa, So, Feiertage: 09:00 – 21:30 Uhr

Mo – Do: 10:00 – 19:30 Uhr, Fr: 10:00 – 21:30 Uhr, Sa, So, Feiertage: 09:00 – 21:30 Uhr Preise: beginnend bei 14,90 € pro Kind (6-15 Jahre), 26,90 € für Erwachsene (16+) und 61,40 € für das "Pole Position Pack”