Formel 1: Verrückte Motorhomes: So "campen" die Formel-1-Teams heute

In Monaco bekamen die Fans schon einen ersten Vorgeschmack darauf, wie es sich die Formel-1-Teams in der Saison 2026 häuslich eingerichtet haben. Auf dem kleinen Areal direkt an der Kaimauer des Yachthafens konnte man die neuen Motorhomes aber noch nicht in voller Pracht bewundern. Aus Platzmangel wurden die Container-Bauten eng verschachtelt aufgebaut.

An der Rennstrecke in Barcelona ist nun deutlich mehr Platz. Hier können alle elf Teams endlich entspannt nebeneinander ihre Zelte aufschlagen. In der Reihe hinter der Boxenanlage ist auch für Neuling Cadillac Platz, ohne dass sich die anderen einschränken müssen. Das US-Team zeigt stolz einen dreistöckigen Glas-Kubus mit Dachterrasse und dem Marken-Logo auf der Fassade.

Fast noch beeindruckender ist aber das Quartier der Ingenieure, das direkt gegenüber aufgebaut ist. Die Kommandozentralen konnten die Teams in Monaco wegen der begrenzten Platzverhältnisse noch nicht aufbauen. In Barcelona strahlte der schwarze Cadillac-Würfel mit dem verchromten Winkel an der Verkleidung erstmals komplett aufgebaut in der Sonne. Manch einer fühlte sich beim Blick auf die verdunkelte Schaltzentrale an Darth Vader erinnert.

xpb In Barcelona wurden auch erstmals die Kommandozentralen für die Ingenieure aufgebaut. Sie fehlten in Monaco noch.

Team-Tempel in Modulbauweise Auch Audi hat mit Gründung des neuen Werksteams in ein neues Motorhome investiert. Das Interieur haben wir Ihnen ja schon in Monaco detailliert gezeigt. In Barcelona packte das ehemalige Sauber-Team nun auch das umlackierte Ingenieursbüro aus. In dem Zusatzbau haben übrigens auch die Fahrer ihre privaten Gemächer. Die Teamleitung wohnt dagegen im großen Motorhome.

In der Galerie zeigen wir Ihnen nicht nur die Motorhomes der neuen Teams, sondern auch die anderen Teamtempel. Es ist immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich die mobilen Hospitality-Einheiten gestaltet sind.

Man muss dabei bedenken, dass die gläsernen Reihenhäuser alle in kürzester Zeit auf- und wieder abgebaut werden können. Wie ein großes Lego-Modell muss alles Container für Container auf LKWs verfrachtet werden. Das Audi-Motorhome hat einen eigenen Kran praktischerweise schon eingebaut.