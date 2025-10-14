Mit diesem Look will Haas beim Formel-1-Heimspiel in Austin in die Punkte

Seit 2016 ist Haas Teil der Formel-1-Welt. Der US-Rennstall war nach einer guten Debütsaison ein bisschen zur grauen Maus mutiert. In der medialen Berichterstattung hierzulande stand das Team wegen der beiden deutschen Piloten Mick Schumacher und Nico Hülkenberg verstärkt im Fokus. Mittlerweile heißen die Fahrer Esteban Ocon und Oliver Bearman.

Der Routinier und der Rookie sind seit dieser Saison die Chauffeure von Teambesitzer Gene Haas. Für das erste Heimspiel als Piloten ihres Rennstalls dürfen sie ihren VF-25 in einem neuen Look über den anspruchsvollen Kurs in Austin steuern. Das Design fällt auf und dürfte für Aufmerksamkeit im Fahrerlager und bei den Fans sorgen.

Das grundlegende Farbschema Rot, Schwarz und Weiß behielt man bei Haas bei. Die schwarze Motorabdeckung zum Beispiel bleibt nahezu unverändert. Dafür stechen die Seitenkästen hervor. Statt weiß sind sie beim Austin-Look schwarz lackiert. Der Haas-Schriftzug wechselt von Schwarz auf Rot und ist weiß ummantelt. Weiße und rote Sterne stehen logischerweise für die US-Flagge und demonstrieren die Wurzeln des Teams.

Upgrade-Hoffnung für Austin Die Nase des Autos unterscheidet sich lediglich in Details vom gewöhnlichen Design. Am auffälligsten sind hier die veränderten Startnummern, die etwas dezenter wirken. Bei den Frontflügel-Endplatten sind noch schwarze Sterne zu finden, die wiederum auf die Flagge anspielen sollen. Über das ganze Auto hinweg zieht sich ein roter Streifen. Damit ist der Stars-and-Stripes-Look komplett.

Haas will jedoch auch auf sportlicher Seite hervorstechen. Nach dem neunten Platz von Oliver Bearman in Singapur beträgt der Rückstand auf Sauber in der Hersteller-Wertung noch neun Punkte. Um die Schweizer noch von Rang acht in der Tabelle zu verdrängen, braucht es frische Teile. Dafür gibt es ein verändertes Bodywork und einen neuen Unterboden. Damit sollen Bearman und Ocon wieder in die Top 10 vorpreschen.

Sprint-Wochenende beim US-GP Viel Zeit bei der Erprobung der Teile kann sich Haas in den USA aber nicht lassen. Erstmals seit dem Belgien-GP Ende Juli steht wieder ein Sprint-Wochenende an. "Wir bringen ein kleines Upgrade-Paket mit, aber da es ein Sprint-Wochenende ist, haben wir nur das erste freie Training, um es zu bewerten. Daher ist es umso wichtiger, dass wir sofort voll durchstarten", weiß deshalb Teamchef Ayao Komatsu.