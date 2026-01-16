Hülkenberg, Bortoleto oder beide? Wer die ersten Audi‑Kilometer fuhr und was das bedeutet

Am Circuit de Barcelona-Catalunya herrschte höchste Geheimhaltung, als Audi sein erstes Formel-1-Auto auf die Strecke schickte. Der Wagen präsentierte sich in einem schlichten schwarzen Carbonlook, lediglich das Vier-Ringe-Logo auf dem Heckflügel setzte einen Akzent. Laut Streckenbeobachtern verlief die erste Installationsrunde ohne nennenswerte Probleme. Ziel des Rollouts war es, die grundlegenden Funktionen des Fahrzeugs zu testen, insbesondere die Kühlung und den Antriebsstrang. Die Aerodynamik wird erst bei den offiziellen Testfahrten Ende Januar in den Fokus rücken.

Wer saß am Steuer? Die Frage, wer die erste Runde im Audi-Renner drehte, bleibt offiziell unbeantwortet. Beobachter und interne Quellen gehen jedoch davon aus, dass Nico Hülkenberg die Ehre hatte, die Jungfernfahrt zu absolvieren. Später soll auch Gabriel Bortoleto erste Kilometer im neuen Dienstwagen gesammelt haben. Fahrerwechsel sind bei solchen Rollouts üblich, da es primär um technische Checks und nicht um Performance geht.

Technische Details und erste Erkenntnisse Der Rollout diente vor allem dazu, erste Daten unter realen Bedingungen zu sammeln. Bei angenehmen 17 Grad Celsius und trockener Strecke konnten die Ingenieure wichtige Erkenntnisse gewinnen. Laut Reglement sind bei solchen Filmtagen jedoch nur 200 Kilometer erlaubt, was etwa 42 Runden auf dem GP-Kurs in Barcelona entspricht. Die Reifen, sogenannte Demoreifen von Pirelli, sind speziell für solche Events entwickelt und bieten weniger Grip und Verschleiß als die Rennreifen.

Die nächsten Schritte für Audi Nach dem erfolgreichen Rollout stehen für Audi weitere Meilensteine an. Am 20. Januar wird das Team in Berlin die offizielle Präsentation des Autos abhalten, bei der auch die endgültige Lackierung enthüllt wird. Die Wintertests beginnen am 26. Januar in Barcelona, bevor es am 8. März in Melbourne erstmals um WM-Punkte geht. Audi hat damit einen straffen Zeitplan, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten.

Bedeutung für die Formel 1 Der Einstieg von Audi in die Formel 1 markiert einen wichtigen Moment für die Serie. Als einer der führenden deutschen Automobilhersteller bringt Audi nicht nur technisches Know-how, sondern auch eine starke Markenpräsenz mit. Die Konkurrenz wird genau beobachten, wie sich das Team in seiner Debütsaison schlägt. Der Rollout ist dabei nur der erste Schritt auf einem langen Weg, der Audi hoffentlich zu einem ernstzunehmenden Wettbewerber machen wird.