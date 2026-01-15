So gut ist Isack Hadjar: Bekommt Verstappen bei Red Bull mehr Gegenwehr?

Mit 51 WM-Punkten hatte Isack Hadjar in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil daran, dass sein Racing-Bulls-Team am Ende Platz sechs im Konstrukteurspokal sichern konnte. Im internen Qualifying-Duell lederte der Rookie seinen Teamkollegen Liam Lawson mit 16:6 ab. Die Belohnung folgte am Ende der Saison in Form der Beförderung zu Red Bull. Hier bekommt es der 21-Jährige demnächst mit Max Verstappen zu tun.

Die Vergangenheit zeigt, dass die Aufgabe mehr als nur anspruchsvoll ist. Die letzten Piloten zerbrachen geradezu reihenweise an der Herausforderung, mit dem schnellsten Rennfahrer auf diesem Planeten mitzuhalten. Dabei hatten sich Fahrer wie Sergio Perez, Yuki Tsunoda oder der bereits erwähnte Liam Lawson vor dem Wechsel zu Red Bull auch mit guten Leistungen für den Platz neben dem niederländischen Superstar empfohlen.

Die große Frage lautet also, ob es mit Isack Hadjar anders läuft? "Diese Frage sollte man eher Red Bull stellen", versucht Racing-Bull-Teamchef Alan Permane, das heikle Thema zu umschiffen. Der gelernte Ingenieur hat seinen Schützling beim Aufstieg in der Formel 1 intensiv begleitet. Keiner im Fahrerlager weiß besser, was Isack Hadjar draufhat. Losgelöst vom Thema Verstappen stimmt der Engländer eine Lobeshymne auf seinen ehemaligen Fahrer an.

Red Bull Als Ingenieur und Teamchef hat Alan Permane die Entwicklung von Isack Hadjar hautnah miterlebt.

Hadjar hat überall eine Chance "Wenn wir nur über Isack sprechen, dann sehe ich da einen Fahrer, der extrem talentiert ist. Wir sehen einen Fahrer, der sehr lernbegierig ist. Er geht immer aufgeschlossen an neue Dinge heran. Und er hört zu, wenn man ihm etwas erklärt. Er versucht, die Dinge zu verstehen, um zu kapieren, was er machen muss. Und wenn es mal nicht so gut läuft, zeigt er nicht als Erstes auf das Auto oder die Arbeit der Mechaniker. Er fragt sich immer zuerst, was er selbst besser machen kann."

Einige Red-Bull-Junioren verschwanden nach dem Duell mit Verstappen direkt in der Versenkung. Im Fall von Hadjar sieht Permane aber gute Chancen auf eine längere Karriere in der Königsklasse: "Mit dieser Einstellung hat er überall in der Formel 1 eine gute Chance, erfolgreich zu sein. Ich möchte hier gar nicht spezifisch über Red Bull sprechen, ob er da gute oder schlechte Leistungen im Auto abliefert. Aber der Ansatz, mit dem er die Dinge angeht, erlaubt es ihm, sich stetig selbst zu verbessern. Wann immer er im Auto sitzt, versucht er sich zu steigern. Er saugt die Informationen von den verschiedenen Ingenieuren regelrecht auf. Das ist wirklich beeindruckend."

Red Bull Wie gut kann sich Hadjar gegen Max Verstappen behaupten?

Neuer Rookie für Racing Bulls Der Gewinn für Red Bull ist der Verlust des Schwesterteams aus Faenza. Nach der Ausbildung von Hadjar kommt nun aus der Formel 2 direkt der nächste Rookie bei den Racing Bulls nach. Arvid Lindblad hofft, seinem Vorgänger im B-Team nachzueifern und ebenfalls einen schnellen Aufstieg hinzulegen. Für Alan Permane beginnt jetzt erneut die Aufgabe, einen Youngster für einen möglichen Wechsel zu Red Bull vorzubereiten.

Frustrierend sei es angeblich nicht, gute Fahrer nach der Ausbildung immer wieder abgeben zu müssen: "Es ist ja eines der Ziele unseres Teams, jungen Fahrern einen ersten Vorgeschmack auf die Formel 1 zu geben. Wenn sie dann irgendwann so weit sind, steigen sie zu Red Bull auf. Das ist jetzt auch der Fall mit Isack. Natürlich wäre ich super happy, wenn er bleiben würde. Aber das wäre nicht richtig. Er fühlt sich bereit für den nächsten Schritt und will wechseln. Er hat dieses Jahr sehr starke Leistungen abgeliefert. Natürlich schwingt da auch etwas Traurigkeit mit, aber gleichzeitig auch viel Stolz, wenn man seine Fortschritte in den letzten Jahren sieht."