Formel-1-Star gibt Subaru Forester ab: 300-PS-Allrad-Kombi für den guten Zweck

Wenn Formel-1-Pilot Liam Lawson in einen Rennwagen steigt, geht es normalerweise um Zehntelsekunden. Doch sein letztes Projekt hatte mit Geschwindigkeit nur am Rande zu tun – und mit Herz umso mehr. Der Neuseeländer versteigert seinen eigenen, aufwendig umgebauten Subaru Forester, um Geld für die "I AM HOPE"-Stiftung zu sammeln. Die Charity-Organisation setzt sich in Neuseeland für die mentale Gesundheit junger Menschen ein – ein Thema, das Lawson persönlich am Herzen liegt.

Was als gewöhnlicher Subaru Forester Baujahr 2000 mit über 234.000 Kilometern auf der Uhr begann, hat sich in ein auf Hochglanz getrimmtes Unikat verwandelt – vollgestopft mit Performance-Teilen, handverlesenen Komponenten und persönlichen Details.

Lawson hatte das Auto gemeinsam mit seinem Freund und Projektpartner Matt Stevens ursprünglich einfach als Bastelauto gekauft. "Wir wollten den Forester so cool wie möglich machen und ihn dann für I AM HOPE versteigern", erzählt der 23-Jährige. Dass daraus eines der aufwendigsten Tuning-Projekte Neuseelands werden würde, hätte er selbst nicht erwartet.

trademe.co.nz Zusammen mit Tuning-Partner Matt Stevens hat Liam Lawson den eher biederen Subaru Forester in ein echtes Schmuckstück verwandelt.

Umfangreiches Tuning-Paket Während Lawson in Europa seine Formel-1-Karriere vorantrieb, arbeitete Stevens in Neuseeland weiter an der Fertigstellung. Über die Jahre wuchs das Projekt zu einem Gemeinschaftswerk heran – mit Unterstützung zahlreicher lokaler Partner und Sponsoren.

Unter der Haube steckt nun kein gewöhnlicher Boxermotor mehr. Subaru spendierte einen brandneuen W20C-Shortblock, aufgebaut mit Originalteilen von Winger NZ und einem STI-Turbolader vom Typ VF34. Das gesamte Triebwerk wurde von Possum Bourne Motorsport, einer der bekanntesten Performance-Schmieden des Landes, komplett überholt, neu aufgebaut und die Leistung auf 300 PS gesteigert.

Dabei kamen viele hochwertige Komponenten zum Einsatz, wie zum Beispiel Kelford-Performance-Nockenwellen, ein verstärkter Ventiltrieb mit Titan-Retainern, ARP-Kopfschrauben, eine Hochleistungs-Benzinpumpe und ein frei programmierbares Link G4X-Steuergerät. "Wir wollten das Maximum aus dem alten Forester holen – ohne seine Seele zu verlieren", sagt Stevens. "Mit über 25.000 Dollar zusätzlichem Eigenaufwand und zahllosen Spenden ist er wahrscheinlich der teuerste Forester der Welt."

trademe.co.nz 300 PS im Kombi – der Subaru Forester vereint Alltagstauglichkeit mit Rennsportgenen.

Allrad-Kombi mit Rennwagen-Optik Auch an der Dämpfung und der Optik wurde nicht gespart: Ein verstellbares Gewindefahrwerk mit Whiteline-Stabilisatoren legte die Karosserie ein paar Zentimeter tiefer und sorgt für eine straffe Straßenlage. Der neue Turbo-Back-Auspuff im Ofenrohr-Format, Semi-Slick-Reifen auf BG-World-Wheels-Felgen und ein Kurzwegschalthebel von Kartboy verleihen dem Wagen echtes Motorsport-Feeling.

Die Karosserie wurde eher zurückhaltend im matten "Satin Dark Grey" foliert. Dachträger und eine Gepäckbox runden die etwas kuriose Mischung aus Praktikabilität und Rennsportfeeling ab. Das Interieur wurde von Cutting Edge Detail Pukekohe komplett aufbereitet. Nicht zu übersehen: Auf dem Armaturenbrett prangt Lawsons persönliche Unterschrift. An der Rückbank ist die Startnummer 30 angebracht, mit der er in der Formel 1 unterwegs ist.

"Viele junge Männer in Neuseeland sind autoverrückt – und gleichzeitig überdurchschnittlich oft von mentalen Problemen betroffen", erklärt Lawson. "Mit diesem Auto will ich zeigen, dass es Hoffnung gibt. Ich selbst kenne Menschen, die auf Unterstützung angewiesen waren. Deshalb ist das für mich mehr als nur ein Tuning-Projekt."