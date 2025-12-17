So sieht die Formel 1 ab 2026 aus: Alle Bilder und Infos zum größten Umbruch der Historie

Mit der Saison 2026 schlägt die Formel 1 ein neues Kapitel auf. Nie zuvor wurden Chassis, Aerodynamik und Antriebseinheit gleichzeitig und so grundlegend überarbeitet. Ziel der Regelhüter ist ein technisches Paket, das effizienter, nachhaltiger und stärker auf den Fahrer zugeschnitten ist und gleichzeitig besseren Rennsport ermöglichen soll.

Am Mittwoch (17.12.) hat die Formel 1 eine Pressemitteilung herausgegeben, in der nochmal alle technischen Details zum neuen Reglement festgehalten sind. Dazu lieferte die F1 noch Renderings eines Modells, dass dem Look der nächstjährigen Fahrzeug-Generation nahekommen wird.

Die neuen Autos werden deutlich kompakter. Der Radstand verkürzt sich um 200 Millimeter auf 3.400 Millimeter, die Gesamtbreite sinkt von zwei Meter auf 1,90 Meter. Auch der Unterboden wird schmaler ausgeführt, während das Mindestgewicht um 30 Kilogramm auf 770 Kilogramm reduziert wird. Die FIA erwartet dadurch agilere Autos mit besserer Richtungsänderung und höherer Fahrbarkeit. Das dürfte jedoch einige Teams vor Probleme stellen. Schon bei der letzten Regeländerung 2022 taten sich viele Rennställe schwer, das Auto überhaupt an das Gewichtslimit zu bringen.

Aktive Aerodynamik ersetzt DRS Parallel dazu wird der aerodynamische Einfluss bewusst reduziert. Durch den Wegfall des Groundeffect-Prinzips sinkt der Abtrieb je nach Streckencharakteristik um 15 bis 30 Prozent. Der Luftwiderstand wird um rund 40 Prozent gesenkt, was vor allem auf schnellen Strecken für höhere Effizienz sorgen soll.

Das Drag Reduction System (DRS) gehört ab 2026 der Vergangenheit an. An seine Stelle tritt eine aktive Aerodynamik mit verstellbaren Front- und Heckflügeln. Die Flügel können ihre Anstellwinkel verändern und zwischen Konfigurationen für Kurven und Geraden wechseln. Ziel ist es, den Luftwiderstand auf den Geraden zu reduzieren und gleichzeitig in schnellen Kurven mehr mechanischen Grip bereitzustellen.

Die Reifen behalten ihren Durchmesser von 18 Zoll, werden jedoch schmaler. Die Vorderreifen verlieren 25 Millimeter an Breite, die Hinterreifen 30 Millimeter. Damit sollen Luftwiderstand und rotierende Masse weiter reduziert werden. Pirelli bleibt der Reifen-Monopolist in der Königsklasse.

Formel 1 Der Elektro-Anteil der neuen F1-Autos steigt auf fast 50 Prozent.

Neuer Antrieb mit höherem Elektroanteil Auch die Antriebseinheiten werden umfassend überarbeitet. Künftig stammt die Leistung zu gleichen Teilen aus dem Verbrennungsmotor und aus elektrischer Energie. Die MGU-H entfällt vollständig. Gleichzeitig steigt die Leistung der MGU-K deutlich von bislang 120 Kilowatt auf 350 Kilowatt. Das ist ungefähr der Systemleistung.

Der V6-Turbomotor bleibt erhalten und wird ausschließlich mit nachhaltigem Kraftstoff betrieben. Laut FIA soll dies ohne Leistungseinbußen möglich sein und die technologische Relevanz der Formel 1 langfristig sichern.

Mit den neuen technischen Freiheiten wächst die Verantwortung der Fahrer. Der Umgang mit Energieeinsatz, Rekuperation und strategischer Nutzung der Systeme wird zu einem zentralen Faktor im Rennverlauf. Um diese Abläufe verständlicher zu machen, führt die Formel 1 eine klar definierte Terminologie ein.

xpb Die F1 um Boss Stefano Domenicali (links) setzt sich gemeinsam mit der FIA um Präsident Mohammed ben Sulayem für nachvollziehbare Kommunikation ein.

Einfache Sprache für die Fans Der "Overtake Mode" (Überholmodus) ersetzt das bisherige DRS. Er steht Fahrern zur Verfügung, die sich innerhalb einer Sekunde hinter einem vorausfahrenden Fahrzeug befinden, und erlaubt den gezielten Einsatz zusätzlicher elektrischer Leistung zum Überholen.

Diese Hilfe ist unabhängig von der Position auf der Strecke nutzbar. Per Knopfdruck kann der Fahrer die maximale Leistung aus Motor und Batterie abrufen, sowohl für Angriffe als auch zur Verteidigung. Die Funktion "Recharge" beschreibt die Rückgewinnung elektrischer Energie. Diese erfolgt nicht nur beim Bremsen, sondern auch beim Lupfen am Ende von Geraden und in Kurven mit Teillast.

Wie die Formel 1 in ihrer Pressemitteilung erklärt, sind die Begriffe und Erklärungen in Zusammenarbeit mit FIA, Teams und Ingenieuren entstanden. Sie wurde anschließend Fans vorgelegt. Ziel ist eine präzise und verständliche Beschreibung komplexer Technik, ohne unnötige Schlagworte oder künstliche Vereinfachungen.