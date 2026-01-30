Formel-1-Setup-Irrsinn: Steilere Flügel auf Highspeed-Strecken wie Monza?

Noch befinden sich die Teams in der Kennenlernphase. In Barcelona steht erst einmal die Basisarbeit mit den neuen Autos auf dem Programm. Kilometer schrubben, Daten sammeln und den Fahrern die Zeit geben, sich an das neue Gefühl im Cockpit zu gewöhnen. Natürlich wird auch schon grob am Setup gearbeitet. Die Feinjustierung erfolgt dann aber erst in Bahrain.
In den Fabriken mussten sich die schlauen Köpfe aber schon mit den Optionen für verschiedene Aerodynamik-Konfigurationen auseinandersetzen. Bereits jetzt ist klar: Bei den Ingenieuren muss ein generelles Umdenken erfolgen. Die alte Formel "Je mehr Kurven, desto größere Flügel" gilt jetzt nicht mehr. Für jede Strecke müssen die Teams das ideale Abtriebslevel neu berechnen.
Das Problem liegt ...