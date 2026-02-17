Dacia Spring vs. Dacia Sandero: Welcher bietet mehr fürs kleine Geld?

Günstiger als bei Dacia ist solide Mobilität nirgendwo zu bekommen. Doch mit dem jüngst überarbeiteten elektrischen Spring und dem ebenso frischen benzinbetriebenen Sandero bietet die Marke gleich zwei völlig unterschiedliche Einstiegs-Konzepte an. Beide Modelle rangieren im unteren Preissegment. Für den Spring gewähren die Rumänen 3.000 Euro Elektrobonus, der durch die staatliche Förderung ergänzt werden kann. Damit fällt der Preis unter Umständen auf unter 10.000 Euro. Den etwas größeren und vielfältiger nutzbaren Dacia Sandero gibt es ohnehin ab 12.790 Euro.