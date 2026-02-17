AMS Kongress
Kleinwagen

Dacia Spring vs. Dacia Sandero: Welcher bietet mehr fürs kleine Geld?

Vergleich Dacia Spring vs. Dacia Sandero
Welcher Dacia bietet mehr fürs kleine Geld?

Für weniger als 15.000 Euro gibt es bei Dacia derzeit den Spring und den Sandero. Doch welches Auto und damit welcher Antrieb ist besser – der Stromer oder der Benziner?

Veröffentlicht am 17.02.2026

Dacia Spring und Sandero 2026
Foto: Dacia / Schönfeld

Günstiger als bei Dacia ist solide Mobilität nirgendwo zu bekommen. Doch mit dem jüngst überarbeiteten elektrischen Spring und dem ebenso frischen benzinbetriebenen Sandero bietet die Marke gleich zwei völlig unterschiedliche Einstiegs-Konzepte an. Beide Modelle rangieren im unteren Preissegment. Für den Spring gewähren die Rumänen 3.000 Euro Elektrobonus, der durch die staatliche Förderung ergänzt werden kann. Damit fällt der Preis unter Umständen auf unter 10.000 Euro. Den etwas größeren und vielfältiger nutzbaren Dacia Sandero gibt es ohnehin ab 12.790 Euro.

Die Frage lautet jetzt also nicht nur: Elektro oder Verbrenner? Sondern auch: Welches Konzept reicht für den eigenen Alltag?

Platzangebot und Alltagstauglichkeit: Zwei Klassen Unterschied

Mit ...

