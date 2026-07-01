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Diese Hersteller bauen Dieselmotoren, die 400.000 Kilometer und mehr schaffen

Kilometerkönige mit Dieselmotor
Die haltbarsten Diesel der Welt

Welche Marken bauen die langlebigsten Diesel-Pkw? Dieser Frage sind wir auf dem Grunde gegangen und haben dabei Stammtisch-Mythen bewusst links liegen lassen. Stattdessen sind wir faktisch vorgegangen und haben Gebrauchtwagen-Inserate ausgewertet.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.07.2026
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Die haltbarsten Diesel der Welt
Foto: K.H. Augustin, D. Eisele, H.D. Seufert, Hersteller

Nach der Ermittlung der Benziner-Kilometerkönige schauen wir natürlich auch auf die Diesel und darauf, welche Marken es besonders häufig auf extrem hohe Laufleistungen bringen. Diesel gelten grundsätzlich als ausdauernd – entsprechend überrascht es nicht, dass sich auf dem Markt deutlich mehr Langläufer finden als bei Benzinern.

Damit die Ergebnisse möglichst datenbasiert sind, hier kurz die Methodik: Wir haben am 09.06.2026 auf Mobile.de nach Diesel- und Diesel-Hybrid-Fahrzeugen gesucht und für jede Marke gezählt, wie viele Inserate eine Laufleistung von über 400.000 Kilometern ausweisen. Diesen Wert haben wir ins Verhältnis zur jeweiligen Gesamtzahl der Inserate pro Marke gesetzt. Fahrzeuge mit über 950.000 Kilometern wurden nicht berücksichtigt,...

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