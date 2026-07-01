Diese Hersteller bauen Dieselmotoren, die 400.000 Kilometer und mehr schaffen

Nach der Ermittlung der Benziner-Kilometerkönige schauen wir natürlich auch auf die Diesel und darauf, welche Marken es besonders häufig auf extrem hohe Laufleistungen bringen. Diesel gelten grundsätzlich als ausdauernd – entsprechend überrascht es nicht, dass sich auf dem Markt deutlich mehr Langläufer finden als bei Benzinern.

Damit die Ergebnisse möglichst datenbasiert sind, hier kurz die Methodik: Wir haben am 09.06.2026 auf Mobile.de nach Diesel- und Diesel-Hybrid-Fahrzeugen gesucht und für jede Marke gezählt, wie viele Inserate eine Laufleistung von über 400.000 Kilometern ausweisen. Diesen Wert haben wir ins Verhältnis zur jeweiligen Gesamtzahl der Inserate pro Marke gesetzt. Fahrzeuge mit über 950.000 Kilometern wurden nicht berücksichtigt,...