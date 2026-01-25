AMS Kongress
Kleinwagen
Gebrauchtwagen

Mini John Cooper Works gebraucht: Welche Generation macht wirklich Spaß?

Mini John Cooper Works im Gebraucht-Check
Wenn Gewicht den Fahrspaß frisst

Mini John Cooper Works: Der knuffige Brit-Popper mit der Fahrspaßgarantie wirft Fragen auf. Welche Generation soll man gebraucht kaufen? Und wie steht es um Defekte, Werterhalt und das Thema Kosten?

25.01.2026
Als Favorit speichern
Mini John Cooper Works
Foto: Achim Hartmann

Die Sache mit dem Fortschritt kann einem übel mitspielen. Ob BMW M3 und M4 mit dem Kürzel CSL oder Porsche Cayman und Boxster mit dem Sechszylinder-Saugmotor oder dem Vierzylinder-Turbotriebwerk – nicht immer ist neuer auch gleich besser.

Das gilt auch für den Mini JCW. Beim Modellwechsel vom R56 auf den 2014 gestarteten F56 hieß die Devise: Darf’s ein bisschen mehr sein? Mehr Länge, Höhe, Breite und Radstand gleich mehr Gewicht. Keine guten Vorzeichen für einen sportlichen Kleinwagen. Doch das Attribut "Kleinwagen" gilt nur für den R56, während der F56 auf der gleichen Plattform wie Einser, Zweier, X1 und X2 basiert. Und das sind ja alles irgendwie Kompaktwagen.

Mehr Leistung, aber kaum schneller

Der Neuere wirft zwar mehr Hubraum, Leistung und ...

