Mini John Cooper Works gebraucht: Welche Generation macht wirklich Spaß?

Die Sache mit dem Fortschritt kann einem übel mitspielen. Ob BMW M3 und M4 mit dem Kürzel CSL oder Porsche Cayman und Boxster mit dem Sechszylinder-Saugmotor oder dem Vierzylinder-Turbotriebwerk – nicht immer ist neuer auch gleich besser.

Das gilt auch für den Mini JCW. Beim Modellwechsel vom R56 auf den 2014 gestarteten F56 hieß die Devise: Darf’s ein bisschen mehr sein? Mehr Länge, Höhe, Breite und Radstand gleich mehr Gewicht. Keine guten Vorzeichen für einen sportlichen Kleinwagen. Doch das Attribut "Kleinwagen" gilt nur für den R56, während der F56 auf der gleichen Plattform wie Einser, Zweier, X1 und X2 basiert. Und das sind ja alles irgendwie Kompaktwagen.