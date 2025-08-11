AMS Kongress
Kleinwagen

Peugeot 208: Rückruf wegen undichtem Tank

Peugeot-Rückruf
Beim 208 kann Kraftstoff auslaufen

Peugeot ruft den 208 zurück in die Werkstätten, weil aus dem Tank Kraftstoff austreten kann.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.08.2025
Als Favorit speichern
Peugeot 208, Best Cars 2023, Kategorie B Kleinwagen
Foto: Achim Hartmann

In Deutschland müssen 1.423 Peugeot 208 mit Verbrennungsmotor zurück in die Werkstätten, um den Kraftstofftank überprüfen zu lassen. Weltweit sind 19.310 Autos betroffen. Bei Modellen aus dem Bauzeitraum vom 26. Juni 2023 bis zum 8. April 2025 kann es laut Hersteller "zu einem Defekt in den Gewinden des Kraftstofftanks" kommen. Das kann dazu führen, dass beim Volltanken Sprit austritt. "was im schlimmsten Fall zu einer Kraftstoffentzündung auf dem Boden" führen kann. Unfälle oder Personenschäden habe es bisher nicht gegeben.

Bei Bedarf werden Kontermutter und O-Ring ersetzt

Bei dem Werkstattaufenthalt, der 6 bis 20 Minuten dauert, überprüfen die Mechaniker das eingravierte Blasform-Markierungsdatum im Boden des Kraftstofftanks und ersetzen bei Bedarf die Kontermutter und den O-Ring.

Ob die Aktion durchgeführt wurde, vermerkt der Hersteller intern. Die Fahrzeughalter bekommen ein Einschreiben. Die Reparatur ist kostenlos. Der Rückruf hat die KBA-Nummer 15189R.

