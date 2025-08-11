Peugeot 208: Rückruf wegen undichtem Tank

In Deutschland müssen 1.423 Peugeot 208 mit Verbrennungsmotor zurück in die Werkstätten, um den Kraftstofftank überprüfen zu lassen. Weltweit sind 19.310 Autos betroffen. Bei Modellen aus dem Bauzeitraum vom 26. Juni 2023 bis zum 8. April 2025 kann es laut Hersteller "zu einem Defekt in den Gewinden des Kraftstofftanks" kommen. Das kann dazu führen, dass beim Volltanken Sprit austritt. "was im schlimmsten Fall zu einer Kraftstoffentzündung auf dem Boden" führen kann. Unfälle oder Personenschäden habe es bisher nicht gegeben.