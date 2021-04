Opel Corsa Seitenairbag kann plötzlich auslösen

In Deutschland müssen vermutlich 29.062 Besitzer eines Opel Corsa (Baujahr 2019 bis 2021) einen außerplanmäßigen Werkstattbesuch in Betracht ziehen. Der Grund dafür liegt in einer weltweit angelegten Rückrufaktion, die beim Kraftfahrt-Bundesamt unter der Referenznummer 010606 und bei Opel unter dem Code E202008520 (20-C-192) zu finden ist.

Aufgrund einer fehlerhaften Masseanbindung kann es bei weltweit insgesamt 92.851 Fahrzeugen des Typs Opel Corsa zu einer unmotivierten Auslösung der Seitenairbags kommen. Abhilfe soll eine Überprüfung und gegebenenfalls Abschmirgeln und Reinigen der Massepunkte in der Werkstatt schaffen. Vorfälle mit Sach- oder Personenschäden sind bis dato nicht bekannt.

Umfrage Wie oft waren Sie schon von Rückrufen betroffen? 4174 Mal abgestimmt nie einmal oft zu oft mehr lesen

Fazit

Wenn ein Airbag einfach so auslöst, kann dies schlimme Folge haben – vor allem während der Fahrt. Damit das nicht passiert, müssen weltweit über 90.000 Opel Corsa in die Werkstätten zurück.