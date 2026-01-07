AMS Kongress
Kompakt

Rückruf für CLA: Mercedes muss unter anderem Sitzbefestigungen checken

Rückrufaktion für Mercedes CLA
Mercedes muss Sitz-Schrauben nachziehen

Drei unterschiedliche Probleme zwingen den neuen CLA zurück in die Werkstätten. Darunter: Die Befestigungsschrauben der Vordersitze und Gurtschlösser.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.01.2026
Als Favorit speichern
Mercedes CLA 250 e SB, Interieur
Foto: Arturo Rivas

Mercedes-Benz hat für das Modell CLA aktuell drei voneinander unabhängige Rückrufaktionen gestartet. Betroffen sind Fahrzeuge aus der 2025er Produktion, bei denen es zu möglichen Sicherheitsmängeln an Fenster-Airbags sowie an Gurten und Sitzbefestigungen kommen kann. Grundlage der Maßnahmen sind interne Prüfungen des Herstellers sowie Veröffentlichungen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA).

Fehlerhaft verlegter Leitungssatz

CLA-Fahrzeuge aus dem Produktionszeitraum 18. April 2024 bis einschließlich 6. Oktober 2025 werden zurückgerufen, da beim Window-Airbag ein Leitungssatz fehlerhaft verlegt sein könnte. In der Folge besteht das Risiko, dass sich der Airbag im Ernstfall nicht ordnungsgemäß entfaltet.

  • KBA-Referenznummer: 15743R
  • Betroffene Fahrzeuge weltweit: 459
  • Davon in Deutschland: 131

In den Werkstätten wird die Verlegung des Leitungssatzes überprüft und bei Bedarf korrigiert.

Mangelhaftes Luftsackgewebe

Eine weitere Rückrufaktion betrifft CLA-Modelle, die zwischen dem 28. Juli 2025 und dem 11. August 2025 produziert wurden. Bei diesen Fahrzeugen kann ein fehlerhaftes Luftsackgewebe des Fenster-Airbags verbaut sein. Laut Mercedes-Benz muss das betroffene Airbag-Modul dringend ersetzt werden.

  • KBA-Referenznummer: 15742R
  • Betroffene Fahrzeuge weltweit: 53
  • Davon in Deutschland: 9

Rückhaltewirkung von Sitzen und Gurtschlössern

Zusätzlich ruft Mercedes-Benz CLA-Fahrzeuge aus dem Zeitraum 19. März 2025 bis 8. September 2025 zurück. Grund ist eine mögliche unzureichende Verschraubung der vorderen Sitze und/oder der Gurtschlösser, wodurch die Rückhaltewirkung bei einem Unfall beeinträchtigt sein kann.

  • KBA-Referenznummer: 15938R
  • Betroffene Fahrzeuge weltweit: 197
  • Davon in Deutschland: 32

In der Werkstatt werden die entsprechenden Verschraubungen überprüft und gegebenenfalls nachgezogen oder instand gesetzt.

Empfehlung für Fahrzeughalter

Mercedes-Benz informiert die betroffenen Halter direkt. Zusätzlich können Fahrzeugbesitzer über die Service-Website des Herstellers prüfen, ob ihr CLA von einer der Rückrufaktionen betroffen ist. Aufgrund der sicherheitsrelevanten Mängel wird empfohlen, die Werkstatttermine zeitnah wahrzunehmen.

