Rückruf für CLA: Mercedes muss unter anderem Sitzbefestigungen checken

Mercedes-Benz hat für das Modell CLA aktuell drei voneinander unabhängige Rückrufaktionen gestartet. Betroffen sind Fahrzeuge aus der 2025er Produktion, bei denen es zu möglichen Sicherheitsmängeln an Fenster-Airbags sowie an Gurten und Sitzbefestigungen kommen kann. Grundlage der Maßnahmen sind interne Prüfungen des Herstellers sowie Veröffentlichungen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA).

Fehlerhaft verlegter Leitungssatz CLA-Fahrzeuge aus dem Produktionszeitraum 18. April 2024 bis einschließlich 6. Oktober 2025 werden zurückgerufen, da beim Window-Airbag ein Leitungssatz fehlerhaft verlegt sein könnte. In der Folge besteht das Risiko, dass sich der Airbag im Ernstfall nicht ordnungsgemäß entfaltet.

KBA-Referenznummer: 15743R

Betroffene Fahrzeuge weltweit: 459

Davon in Deutschland: 131 In den Werkstätten wird die Verlegung des Leitungssatzes überprüft und bei Bedarf korrigiert.

Mangelhaftes Luftsackgewebe Eine weitere Rückrufaktion betrifft CLA-Modelle, die zwischen dem 28. Juli 2025 und dem 11. August 2025 produziert wurden. Bei diesen Fahrzeugen kann ein fehlerhaftes Luftsackgewebe des Fenster-Airbags verbaut sein. Laut Mercedes-Benz muss das betroffene Airbag-Modul dringend ersetzt werden.

KBA-Referenznummer: 15742R

Betroffene Fahrzeuge weltweit: 53

Davon in Deutschland: 9

Rückhaltewirkung von Sitzen und Gurtschlössern Zusätzlich ruft Mercedes-Benz CLA-Fahrzeuge aus dem Zeitraum 19. März 2025 bis 8. September 2025 zurück. Grund ist eine mögliche unzureichende Verschraubung der vorderen Sitze und/oder der Gurtschlösser, wodurch die Rückhaltewirkung bei einem Unfall beeinträchtigt sein kann.

KBA-Referenznummer: 15938R

Betroffene Fahrzeuge weltweit: 197

Davon in Deutschland: 32 In der Werkstatt werden die entsprechenden Verschraubungen überprüft und gegebenenfalls nachgezogen oder instand gesetzt.

Empfehlung für Fahrzeughalter Mercedes-Benz informiert die betroffenen Halter direkt. Zusätzlich können Fahrzeugbesitzer über die Service-Website des Herstellers prüfen, ob ihr CLA von einer der Rückrufaktionen betroffen ist. Aufgrund der sicherheitsrelevanten Mängel wird empfohlen, die Werkstatttermine zeitnah wahrzunehmen.