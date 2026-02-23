Audi RS5 ist echtes Schwergewicht: Diese Auto-Riesen sind viel leichter als der Sportwagen

An hohe Fahrzeug-Gewichte jenseits von zwei Tonnen haben wir uns im E-Zeitalter längst gewöhnt. Allerdings gibt es beim Fahren von Elektroautos zumindest einen physikalischen Trostpreis: Ein Großteil der kinetischen Energie kann beim Verzögern nämlich über die kräftigen E-Maschinen rekuperiert werden, die klassische Bremsanlage wird entlastet oder gar nicht benötigt.

Problematisch wird es, wenn Verbrenner mit klassischer Bremsanlage in dieselbe Gewichtsklasse vordringen. Genau das passiert beim neuen Audi RS 5 , der mit rund 2,4 Tonnen Leergewicht eine Marke reißt, die früher klar außerhalb der sportlichen Mittelklasse lag. Plug-in-Hybridtechnik, große Batterie, Allradantrieb und Komfortausstattung treiben die Masse nach oben – mit spürbaren Folgen für Bremsen, Reifen und Fahrphysik. Wie extrem diese Entwicklung ist, zeigen Autos, die man eigentlich für deutlich schwerer halten würde – die es aber nicht sind.

Land Rover Defender 110 (L316) Der klassische Defender gilt als Inbegriff des rustikalen Geländewagens: Leiterrahmen, Starrachsen, kantige Karosserie, minimales Komfortdenken. Stahl und Alu im Überfluss vorhanden. Das muss schwer sein! War es für damalige Verhältnisse auch. Trotzdem liegt das Leergewicht des Engländers – je nach Motorisierung und Aufbau – nur zwischen etwa 1.750 und 2.050 Kilogramm.

Selbst in schweren Ausführungen bleibt der Defender damit 400 bis 600 Kilogramm leichter als der neue Audi RS 5.

BMW 740d xDrive (G70) In der Oberklasse ist Gewicht traditionell kein Sparziel. Der 7er-BMW bietet Allradantrieb, Sechszylinder-Diesel, Luftfederung, aufwendige Dämmung und eine Armada an Assistenzsystemen – und alles in gigantischer Verpackung mit den Außenmaßen 5,40 Meter mal knapp zwei Meter. Ergebnis: etwa 2.255 Kilogramm Leergewicht. Damit bleibt selbst diese fette Luxuslimousine unter dem RS-5-Niveau – trotz deutlich größerer Karosserie und höherem Komfortanspruch.

Audi Q7 (Verbrenner) Besonders pikant ist der Vergleich im eigenen Konzern. Nicht nur der RS6 ist leichter, auch der siebensitzige SUV-Brocken Audi Q7 45 TDI bringt als V6-Diesel etwa 2.165 Kilogramm auf die Waage. Erst die Plug-in-Hybrid-Versionen knacken deutlich die 2,4-Tonnen-Marke. Der konventionell angetriebene Q7 ist also größer, geräumiger – und dennoch deutlich leichter als der RS 5.

Jeep Wrangler Rubicon (Viertürer) Der Wrangler Rubicon ist konstruktiv das Gegenteil moderner Leichtbau-Philosophie. Leiterrahmen, massive Starrachsen, Untersetzung und Sperrdifferenziale prägen das Konzept.

Als Viertürer bringt er rund 2.197 bis 2.276 Kilogramm auf die Waage. Ein kompromissloser Geländewagen mit echter Offroad-Hardware bleibt also klar leichter als der Audi RS 5.

Chevrolet Silverado 1500 Full-Size-Pick-up, Leiterrahmen, V8-Optionen, riesige Abmessungen – der Silverado ist ein typischer US-Truck und wirkt wie ein rollender Gegenentwurf zur europäischen Effizienzdebatte.

Doch viele Standardkonfigurationen liegen zwischen etwa 2.268 und 2.370 Kilogramm. Damit ist selbst dieses US-Schwergewicht je nach Ausführung leichter als der RS5 – oder maximal gleich schwer.

Porsche Cayenne Turbo GT Der Cayenne Turbo GT ist ein Hochleistungs-SUV der Oberklasse mit klarer Ausrichtung auf Fahrdynamik. Leichtbaukomponenten wie Carbon-Dach und eine gezielte Reduktion von Komfortoptionen drücken das Gewicht marginal.

Trotz V8, Allradantrieb und enormer Performance liegt der Zuffenhausener aber bei rund 2.328 Kilogramm – und damit unter dem Gewicht des neuen RS 5.

Mercedes Sprinter (L2 Hochdach) Der Sprinter ist ein klassischer großer Transporter mit Hochdach und mittlerem Radstand. Ein 319 CDI startet leer bei rund 2.230 Kilogramm.

Es ließen sich also noch einige Kisten Werkzeug oder Getränke zuladen, bevor er das Gewicht eines fahrbereiten RS 5 erreicht.

Toyota Hilux (aktuelle Generation) Der Hilux ist weltweit Synonym für Haltbarkeit und Nutzwert. Leiterrahmen, robuste Achsen und echte Zuladungsreserven gehören zum Pflichtprogramm.

Trotzdem startet der Pick-up bei rund 2.090 Kilogramm, selbst als Double Cab bleibt er meist unter 2,3 Tonnen.

Ein Nutzfahrzeug mit Ladefläche, Allradantrieb und einer Tonne Zuladung wiegt damit weniger als ein Mittelklasse-Sportler.