Fiat Grizzly Fastback vs. Dacia Bigster: Kompakte SUVs im Vergleich

Der Fiat Grizzly Fastback basiert auf der modularen Smart-Car-Plattform von Stellantis, die bereits bei Modellen wie dem Citroën C3 Aircross oder Opel Frontera zum Einsatz kommt. Diese Architektur ermöglicht eine breite Palette an Antriebsoptionen: vom klassischen 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner mit bis zu 145 PS über Mildhybrid-Systeme bis hin zu vollelektrischen Varianten mit Batteriekapazitäten von 43 kWh und 52 kWh. Die Reichweiten der Elektroversionen liegen laut WLTP-Standard zwischen 290 und 400 Kilometern.

Im Vergleich dazu setzt der Dacia Bigster auf die bewährte CMF-B-Plattform, die ebenfalls vielseitige Antriebsoptionen bietet. Neben einem Vollhybrid-System mit einem 1,8-Liter-Benziner und zwei Elektromotoren ist auch eine Autogas-Variante verfügbar, die eine beeindruckende Gesamtreichweite von bis zu 1.500 Kilometern ermöglicht. Während Fiat auf moderne Elektrifizierung setzt, bleibt Dacia seiner Philosophie treu und bietet wirtschaftliche Alternativen für kostenbewusste Käufer.

Design und Innenraum: Coupé vs. Funktionalität Das Design des Fiat Grizzly Fastback hebt sich durch seine coupéartige Linienführung deutlich vom klassischen SUV-Stil ab. Mit einer Länge von knapp unter 4,5 Metern kombiniert das Modell sportliche Proportionen mit einem großzügigen Innenraumangebot.

Der Dacia Bigster hingegen verfolgt einen robusteren Ansatz. Das Fahrzeug bietet praktische Features wie ein optionales Sleep Pack für Übernachtungen im Fahrzeug sowie eine separate Tastenleiste für die Klimatisierung. Im Innenraum überzeugt der Bigster durch Variabilität und ein überdurchschnittliches Kofferraumvolumen.

Preis-Leistungs-Verhältnis im Fokus Fiat positioniert den Grizzly Fastback als preislich attraktive Option im C-Segment. Die Mildhybrid-Version startet voraussichtlich bei unter 25.000 Euro, während die Elektrovarianten je nach Batteriekapazität zwischen 28.000 und 30.000 Euro kosten sollen. Damit liegt Fiat leicht über dem Einstiegspreis des Dacia Bigster, der aktuell ab 23.990 Euro erhältlich ist.

Alltagstauglichkeit und Assistenzsysteme Beide Modelle zielen darauf ab, den Alltag ihrer Nutzer so komfortabel wie möglich zu gestalten. Der Fiat Grizzly Fastback punktet mit modernen Technologien wie elektrischen Unterstützungssystemen für das Fahren in der Stadt sowie einer intuitiven Bedienung des Infotainmentsystems. Konkrete Details zu den Assistenzsystemen stehen allerdings noch aus.

Marktstart und globale Ausrichtung Fiat plant den Marktstart des Grizzly Fastback für die zweite Jahreshälfte 2026 in Europa sowie in weiteren Märkten wie dem Nahen Osten und Afrika. Die globale Produktionsstrategie soll eine breite Verfügbarkeit sicherstellen und gleichzeitig zur Kostenoptimierung beitragen.