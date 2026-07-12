Neuer Dacia-Antrieb: Günstiger LPG-Bigster bald mit Automatik

Dacia wird in absehbarer Zeit offenbar das Antriebsangebot für den Bigster erweitern. Nachdem der Kompakt-SUV bislang je nach Motorisierung mit Sechsgang-Handschaltung oder bei den stärkeren Modellen mit Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe oder Multi-Mode-Automatik angeboten wird, soll künftig auch der günstigere Mild Hybrid-G 140 mit einer klassischen Sechsstufen-Automatik erhältlich sein. Damit würde Dacia die beim neuen Striker angekündigte Antriebskombination auch im Bigster einführen.

1.450 Kilometer Reichweite Der Mild Hybrid-G 140 – gibt es ab 23.990 Euro – kombiniert einen 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner mit 48-Volt-Mildhybridtechnik und einem Bi-Fuel-System für Benzin und Flüssiggas (LPG). Der 140 PS starke Motor wird vom Renault-Geely-Joint-Venture Horse produziert und gilt als einer der ersten serienmäßigen LPG-Direkteinspritzer im Volumensegment. Das Mildhybridsystem unterstützt den Verbrenner beim Anfahren und Beschleunigen, die 48-Volt-Batterie wird ausschließlich durch Rekuperation geladen. Angetrieben werden dabei nur die vorderen Räder.

Mit jeweils rund 50 Litern fassenden Benzin- und LPG-Tanks erreicht der Bigster eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 1.450 Kilometern. Der Gastank sitzt platzsparend in der Reserveradmulde, sodass das Kofferraumvolumen unverändert bleibt. Im LPG-Betrieb sollen zudem die CO₂-Emissionen gegenüber einem vergleichbaren Benziner sinken.

Bislang war der Mild Hybrid-G 140 ausschließlich mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe erhältlich. Mit der geplanten Sechsstufen-Automatik würde Dacia das Angebot insbesondere für Kunden erweitern, die den günstigen LPG-Antrieb mit mehr Komfort kombinieren möchten. Die neue Getriebevariante kommt bereits im kürzlich vorgestellten Striker zum Einsatz, wo sie zusammen mit dem Mild Hybrid-G 140 die vierte Antriebsoption im Programm bildet.

Die Automatik-Option wird es allerdings nicht für die gleichstarke Benzin-Variante (Mild Hybrid 140) geben – nur für das Bi-Fuel-Modell (Mild Hybrid-G 140). Wann die Automatikversion des Bigster auf den Markt kommt und zu welchen Preisen sie angeboten wird, hat Dacia bislang noch nicht offiziell bekannt gegeben. Technisch dürfte sie jedoch weitgehend der bereits angekündigten Kombination im Striker entsprechen.