Crossover-Kombi für unter 25.000 Euro: Der neue Dacia Striker

Der Dacia Striker basiert auf der bewährten CMF-B-Plattform der Renault-Gruppe, die auch in Modellen wie dem Renault Clio oder Captur zum Einsatz kommt. Mit einer Länge von 4,62 Metern übertrifft er sogar das SUV-Flaggschiff Bigster aus eigenem Hause. Seine Höhe von 1,53 Metern verleiht ihm eine sportliche Silhouette, während die erhöhte Bodenfreiheit den Charakter eines Crossovers unterstreicht.

Im Innenraum bietet der Striker ein Ladevolumen von 600 Litern im Kofferraum – vergleichbar mit einem VW Golf Variant. Die Rückbank lässt sich im Verhältnis 60:40 umklappen, wodurch zusätzlicher Stauraum entsteht. Praktische Details wie ein doppelter Boden im Kofferraum oder eine Wendematte für schmutzige Gegenstände erhöhen den Alltagsnutzen.

Motorisierungen und Antriebsoptionen Dacia bietet den Striker mit drei verschiedenen Antriebsvarianten an: Einem Mildhybrid-Dreizylinder mit 140 PS, einem Vollhybrid mit 155 PS sowie einer Hybridversion mit elektrischem Allradantrieb. Letztere kombiniert einen Benzinmotor an der Vorderachse mit einem Elektromotor an der Hinterachse und ermöglicht so echte Allradfähigkeiten ohne mechanische Verbindung zwischen den Achsen.

Besonders hervorzuheben ist die LPG-Variante (Autogas), die traditionell niedrige Betriebskosten bietet und somit ideal für Vielfahrer ist. Alle Motoren sind bei einer Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h abgeregelt – ein typisches Merkmal für Fahrzeuge dieser Kategorie.

Ausstattung: Funktionalität trifft Moderne Der Innenraum des Striker zeigt sich zweckmäßig und modern zugleich. Ein zentraler 10,1-Zoll-Touchscreen gehört zur Serienausstattung und unterstützt Smartphone-Spiegelung sowie optionale Navigationsfunktionen. Für grundlegende Einstellungen wie Klimatisierung stehen weiterhin physische Tasten zur Verfügung – ein Pluspunkt für alle, die Touchscreens als unpraktisch empfinden.

Eine Besonderheit stellt das "LightVisio"-System dar: Das Kombiinstrument projiziert Informationen dreidimensional in den Raum – ein futuristisches Feature, das jedoch nicht jedermanns Geschmack treffen dürfte.

Platzangebot und Komfort Während Fahrer und Beifahrer von großzügigem Raum profitieren, zeigt sich im Fond eine Einschränkung bei der Kopffreiheit. Personen über 1,80 Meter könnten hier an ihre Grenzen stoßen – vor allem in Kombination mit dem optionalen Panoramadach. Dennoch bietet der Striker ausreichend Beinfreiheit und komfortable Polsterung für längere Fahrten.

Für Familien interessant: Der Innenraum ist robust gestaltet, unter anderem durch den Einsatz des widerstandsfähigen Materials Starkle an stark beanspruchten Stellen wie Türverkleidungen und Mittelkonsole.

Konkurrenzanalyse: Wie schlägt sich der Striker? Mit einem Einstiegspreis von unter 25.000 Euro positioniert sich der Dacia Striker deutlich günstiger als Konkurrenten wie der Škoda Octavia Combi oder VW Golf Variant. Auch gegenüber dem Toyota Corolla Touring Sports punktet er durch seinen Preisvorteil sowie durch innovative Features wie den elektrischen Allradantrieb.

Allerdings muss man Abstriche bei hochwertigen Materialien machen – hier bleibt Dacia seiner Philosophie treu, funktionale statt luxuriöse Lösungen anzubieten.