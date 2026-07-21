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Gebrauchtwagen

Toyota Camry im Gebrauchtwagen-Check: Hybrid-Komfort für Kenner

Toyota Camry Gebrauchtwagen
Hybrid-Limousine im Gebrauchtwagen-Check

Der Toyota Camry ist ein Fahrzeug, das in Europa lange Zeit eher ein Nischendasein führte. Doch für Vielfahrer, die Wert auf Komfort, Zuverlässigkeit und Effizienz legen, könnte er als Gebrauchtwagen eine echte Überraschung sein. Besonders die achte Generation des Camry, die zwischen 2019 und 2021 in Europa angeboten wurde, vereint viele Eigenschaften, die ihn zu einem idealen Begleiter auf langen Strecken machen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.07.2026
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Toyota Camry Hybrid 2021
Foto: Toyota

Die achte Generation des Toyota Camry zeichnet sich durch ihren effizienten Hybridantrieb aus. Der 2,5-Liter-Benzinmotor arbeitet im Atkinson-Zyklus und wird von einem Elektromotor unterstützt, was zu einer Systemleistung von 218 PS führt. Diese Kombination sorgt nicht nur für ausreichend Leistung auf der Autobahn, sondern auch für einen bemerkenswert niedrigen Verbrauch. Laut Hersteller liegt dieser bei nur 4,3 Litern pro 100 Kilometer nach WLTP-Messung – ein Wert, der vor allem im Stadtverkehr seine Stärken ausspielt.

Mit einer Länge von 4,89 Metern bietet der Camry großzügige Platzverhältnisse sowohl für Fahrer als auch für Passagiere. Der Kofferraum fasst solide 524 Liter, was ihn auch für längere Reisen oder Familienausflüge prädestiniert. Die Ausstattung variiert je nach Modellvariante: Von der Business Edition bis zur Luxury-Version bietet der Camry zahlreiche Komfortfeatures wie Ledersitze mit Sitzheizung, ein Head-up-Display und eine adaptive Geschwindigkeitsregelung.

Fahrkomfort und Langstreckentauglichkeit

Eine der größten Stärken des Toyota Camry ist sein Fahrkomfort. Dank einer ausgewogenen Fahrwerksabstimmung gleitet das Fahrzeug sanft über Unebenheiten hinweg, ohne dabei schwammig zu wirken. Besonders auf langen Strecken zeigt sich die Limousine von ihrer besten Seite: Geräuschdämmung und Sitzkomfort sind hervorragend, sodass selbst Vielfahrer entspannt ans Ziel kommen.

Ein weiterer Vorteil ist das stufenlose Automatikgetriebe (CVT), das den Übergang zwischen Verbrennungs- und Elektromotor nahezu unmerklich gestaltet. Dies trägt nicht nur zur Laufruhe bei, sondern sorgt auch dafür, dass der Motor weniger belastet wird – ein Pluspunkt in Sachen Langlebigkeit.

Typische Schwachstellen und Wartungshinweise

Wie jedes Fahrzeug hat auch der Toyota Camry einige Schwächen. Das Infotainmentsystem gilt als veraltet und hinkt modernen Standards hinterher. Auch der Wendekreis von über zwölf Metern kann in engen Parkhäusern zum Problem werden. Zudem sind ältere Modelle gelegentlich von Rückrufen betroffen gewesen – etwa wegen Problemen mit dem Bremskraftverstärker oder dem Notrufsystem E-Call.

Ein wichtiger Punkt bei gebrauchten Hybridfahrzeugen ist die Batteriegesundheit. Lange Standzeiten oder Feuchtigkeit können die Lebensdauer der unter der Rücksitzbank verbauten Batterie beeinträchtigen. Interessenten sollten daher sicherstellen, dass regelmäßige Wartungen durchgeführt wurden und keine Anzeichen von Vernachlässigung vorliegen.

Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Gebrauchtwagenmarkt

Auf dem deutschen Gebrauchtwagenmarkt beginnt der Einstiegspreis für den Toyota Camry bei etwa 20.000 Euro – abhängig vom Zustand und der Kilometerleistung des Fahrzeugs. Modelle mit geringer Laufleistung oder höherwertiger Ausstattung können jedoch deutlich teurer sein. Im Vergleich zu anderen Limousinen seiner Klasse bietet der Camry jedoch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis: Hoher Komfort trifft hier auf niedrige Betriebskosten.

Den ausführlichen Gebrauchtwagen-Check des Toyota Camry im Vergleich mit BMW 5er, Mercedes E-Klasse, Skoda Octavia und VW Passat finden Sie unter diesem Link.

Fazit

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