Vergleich elektrische Mercedes C-Klasse gegen CLA: Wofür der Aufpreis von über 15.000 Euro?

Mit der neuen C-Klasse präsentiert Mercedes nach dem CLA bereits die zweite vollelektrische Limousine unterhalb von EQE und EQS. Offizielle Preise gibt es noch nicht, doch man darf gerade für das vorgestellte Allradmodell C400 4Matic mit EQ-Technology mit knapp 70.000 Euro rechnen. Das Topmodell der CLA-Reihe 350 4Matic mit EQ Technologie ist dagegen bereits ab knapp 51.000 Euro zu haben. Optisch liegen beide Autos nicht weit auseinander – preislich damit hingegen schon. Höchste Zeit, sich die Gemeinsamkeiten und Unterschiede einmal genauer anzuschauen.