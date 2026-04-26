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Mittelklasse

Vergleich elektrische Mercedes C-Klasse gegen CLA: Wofür der Aufpreis von über 15.000 Euro?

Vergleich Mercedes C-Klasse EQ gegen CLA EQ
Lohnt sich der Aufpreis von über 15.000 Euro?

Mercedes präsentiert die elektrische C-Klasse – doch was kann sie wirklich besser als der viel günstigere elektrische CLA auf MMA-Plattform? Ein erster Vergleich.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.04.2026
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Mercedes CLA vs. C-Klasse
Foto: Mercedes/Schönfeld

Mit der neuen C-Klasse präsentiert Mercedes nach dem CLA bereits die zweite vollelektrische Limousine unterhalb von EQE und EQS. Offizielle Preise gibt es noch nicht, doch man darf gerade für das vorgestellte Allradmodell C400 4Matic mit EQ-Technology mit knapp 70.000 Euro rechnen. Das Topmodell der CLA-Reihe 350 4Matic mit EQ Technologie ist dagegen bereits ab knapp 51.000 Euro zu haben. Optisch liegen beide Autos nicht weit auseinander – preislich damit hingegen schon. Höchste Zeit, sich die Gemeinsamkeiten und Unterschiede einmal genauer anzuschauen.

Plattform und technische Basis

Der neue elektrische Mercedes CLA markierte im Jahr 2025 den Einstieg in die MMA-Plattform (Mercedes Modular Architecture) und damit den Beginn einer neuen, stark ...

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