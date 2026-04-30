24h Nürburgring: Dieser Dacia nimmt es mit Verstappen auf

Früher hörte der Dacia auf den Namen "Diva". Dann war es "Princess". Jetzt haben Sabine und Oliver Kriese die Nase voll. Nach zwei schweren Unfällen und der anschließenden Runderneuerung wurde der Dacia Logan nun auf den Namen "Bock Norris" getauft. "Mein Bruder fand die Chuck Norris-Witze immer ganz lustig und so kamen wir irgendwann auf Bock Norris", erzählt Teamchefin Sabine und lacht. "Manchmal ist er ja auch etwas bockig."

Zuletzt war es der Nockenwellensensor, der die Mannschaft auf Trab hielt. Der wurde nach kurzer Zeit immer wieder schwarz, der Motor hatte ab 4.500 Umdrehungen Aussetzer. Die Notlösung: Das Teil wurde bei jedem Tankstopp getauscht. Bis zum 24h-Rennen Nürburgring will und muss man das Problem im Griff haben. Dabei sind das nur noch Kinderkrankheiten.

Nachdem man beim 24h-Rennen 2025 in einen schweren Unfall mit einem Aston Martin verwickelt war, stand das Projekt mit dem 280 PS starken Turbo-Dacia kurzzeitig komplett auf der Kippe. Teamchefin Sabine hatte erstmal genug vom Adrenalin. Doch die Jungs, allesamt Hobby-Enthusiasten, die all ihre Freizeit opfern, wollten weitermachen.

Über die Winterpause baute man das Auto mit einer Rohkarosse, die Teamchef Oli auf seinem Hof sammelt, komplett neu auf. "Drei weitere Totalschäden könnten wir noch auffangen", sagt Oli. "Aber das wollen wir natürlich nicht."

Dacia auf den letzten Drücker fertig Drei Wochen vor dem Saisonauftakt zur Nürburgring Langstrecken-Serie war der Kabelbaum fertig. Der war die größte Herausforderung und benötigte einen Spezialisten. Zu diesem Zeitpunkt war aber noch kein Sitz und kein Käfig verbaut. "Am Mittwochabend vor dem Rennen waren wir auf den letzten Drücker fertig", sagt Sabine. "Die Jungs stecken da immer so viel Herzblut rein."

Die Fans verehren den Dacia. Die Käppis mit dem Motto "Dacia vs. Goliath" sind längst Kult im Fahrerlager. Es gibt aber auch immer wieder Kritiker, die den Dacia für nicht mehr zeitgemäß und für ein gefährliches Hindernis zwischen den GT3-Autos halten. Dabei schwingt aber auch immer ein bisschen Unwissen mit.

Denn tatsächlich basiert der Dacia auf der Cup-Version, die es damals im Dacia Logan Cup gab und hat damit einen soliden Rennwagen als Basis. Der Turbo-Motor aus dem Renault Mégane RS bietet mit 280 PS ebenfalls ordentlich Leistung, im Jahr 2025 kam ein sequenzielles Getriebe mit Wippenschaltung dazu. Zuletzt nahm man sich dem Thema Sturz an und kann nun statt nur 0,5 Grad auch mit bis zu 3 Grad Sturz fahren.

Dacia als rote Laterne? In Sachen Rundenzeiten lag man zuletzt beim 24h-Qualirennen bei einer Zeit von 10:41 Minuten (Kombination aus GP-Kurs und Nordschleife) und war damit nicht das langsamste Auto im Feld. Denn auch so mancher BMW 325i ist nicht schneller unterwegs. Und Ende macht auch die Erfahrung des Piloten hinterm Steuer einen Unterschied.

Das Team Ollis Garage sammelte erste Kilometer in der Einsteiger-Serie Rundstrecken-Challenge Nürburgring (RCN), ehe man sich an die Nürburgring Langstrecken-Serie und das 24h-Rennen Nürburgring heranwagte. Man ist also regelmäßig auf der Nordschleife unterwegs – ganz im Gegensatz zu manchen Fahrern, die nur einmal im Jahr zum 24h-Rennen kommen und sonst kein anderes Rennen in der "Grünen Hölle" bestreiten.