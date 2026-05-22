782 PS Hybrid-Power: Neuer Audi SQ9 (2025) vorgestellt

Der Audi SQ9 basiert auf der Premium Platform Combustion (PPC), einer modularen Architektur des Volkswagen-Konzerns, die speziell für leistungsstarke Verbrenner- und Hybridantriebe entwickelt wurde. Diese Plattform ermöglicht längs eingebaute Motoren und bietet Platz für große Batterien, was sie ideal für Plug-in-Hybrid-Systeme macht. Der zentrale Antrieb des SQ9 ist ein 4,0-Liter-Twin-Turbo-V8-Motor, der mit einem Elektromotor kombiniert wird. Zusammen liefern sie eine Systemleistung von bis zu 782 PS und ein Drehmoment von 1.000 Newtonmetern.

Diese Konfiguration erfüllt nicht nur die strengen Emissionsvorgaben in Europa und anderen Märkten, sondern bietet auch beeindruckende Fahrleistungen. Die Hybridisierung ermöglicht zudem kurze elektrische Reichweiten, die besonders in urbanen Gebieten von Vorteil sind.

Design: Selbstbewusst und funktional Optisch setzt der SQ9 auf einen imposanten Auftritt. Der Singleframe-Grill dominiert die Frontpartie, flankiert von schmalen LED-Scheinwerfern und markanten Tagfahrleuchten. Die Karosserie zeichnet sich durch ausgestellte Kotflügel und eine sanft abfallende Dachlinie aus, die dem Fahrzeug trotz seiner Größe dynamische Proportionen verleihen.

Am Heck finden sich doppelflutige Auspuffendrohre sowie ein durchgehendes Leuchtenband, das dem Fahrzeug einen modernen Look verleiht. Die Kombination aus sportlichen Designelementen und praktischen Details wie elektrisch umklappbaren Sitzen unterstreicht den vielseitigen Charakter des SQ9.

Konkurrenzvergleich: BMW XM vs. Mercedes-AMG GLS 63 Im direkten Vergleich mit seinen Hauptkonkurrenten zeigt sich der Audi SQ9 gut gerüstet. Der BMW XM bietet ebenfalls eine Plug-in-Hybrid-Technologie mit bis zu 653 PS, während der Mercedes-AMG GLS 63 auf einen klassischen V8 setzt, der allerdings "nur" 612 PS liefert. Mit seinen 782 PS übertrifft der SQ9 beide Modelle deutlich in Sachen Leistung.

Auch in puncto Technologie kann Audi punkten: Das Bang-&-Olufsen-4D-Soundsystem sowie das interaktive Ambientelichtsystem setzen neue Maßstäbe im Innenraumkomfort.

Marktstrategie: Fokus auf China und Nordamerika Audi positioniert den SQ9 gezielt für Märkte wie China und Nordamerika, wo große Luxus-SUVs besonders gefragt sind. Gleichzeitig dient das Modell als technologisches Aushängeschild für Audis Kompetenz im Bereich Hybridantriebe. Die Einführung des SQ9 ist Teil einer übergreifenden Strategie des Volkswagen-Konzerns, bei der auch Porsche mit seinem K1-SUV auf ähnliche Technologien setzt.