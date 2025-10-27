AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Sportwagen
Neuvorstellungen & Erlkönige

Alpine A110: Der Countdown für den den Sportwagen läuft

Alpine A110 Modellvarianten zum Produktionsende
Mit diesem Trio läuft die Uhr für den A110 ab

Der Alpine A110 hat bei Renault keine Verbrenner-Zukunft. Die Franzosen kündigen eine letzte Auflage des Sportwagens an. Im Sommer 2026 ist dann für den aktuellen A110 endgültig Schluss.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.10.2025
Als Favorit speichern
Alpine A110 Modellfamilie
Foto: Alpine

Die Renault-Tochter Alpine läutet die letzte Produktionsphase für den Sportwagen A110 ein. Bevor in der Alpine-Manufaktur Jean Rédélé Mitte 2026 die Fertigung des A110 eingestellt wird, sollen in Dieppe noch die letzten 1.750 Exemplare des Zweitürers vom Band rollen. Der A110 bekommt zwar einen Nachfolger; der tritt aber mit einem rein elektrischen Antriebsstrang als erstes Modell auf der APP-Plattform an, die von Alpine speziell für seine Performance-Modelle entwickelt wird.

Bekannte Versionen, höhere Preise

Die zweite Generation des A110 wurde 2017 vorgestellt. Bis zum Ende der Produktion Mitte 2026 sollen rund 30.000 Fahrzeuge der Neuauflage entstanden sein. In der finalen Phase ist der Alpine A110 in drei Varianten zu haben. Das Basismodell Alpine A110 wird von einem 252 PS und maximal 320 Nm starken 1,8-Liter-Turbobenziner angetrieben und ist serienmäßig mit glanzgedrehten 18-Zoll-Sérac-Noir-Felgen, anthrazitfarbenen Brembo-Bremssätteln und Sabelt-Sportsitzen mit Mikrofaser-Leder-Sportbezug ausgestattet. Als Grundpreis für den 250 km/h schnellen A110 nennt Alpine 66.350 Euro – 1.900 Euro mehr als bislang.

Im bereits seit März 2025 angebotenen Alpine A110 GTS hat Alpine die Versionen GT und S zusammengeführt. Hier leistet der 1,8-Liter-Turbovierzylinder 300 PS und liefert im Höchstfall 340 Nm. Genug, um den Flitzer auf 260 km/h zu beschleunigen. Zur Ausstattung gehört die dynamische Fahrwerksabstimmung aus dem S. Gegen Aufpreis wird der GTS mit dem neuen GTS-Aerodynamikpaket, das vom A110 R abgeleitet ist, aufgerüstet. Immer an Bord sind das graue Lederinterieur und die Carbon-Anbauteile an der Karosserie. Für den A110 GTS haben die Franzosen den Grundpreis auf 79.350 Euro festgelegt (bisher: 78.950 Euro).

Nur noch 50 R 70

Deutlich teurer und nur auf weitere 50 Exemplare limitiert kommt das weiter angebotene Topmodell Alpine A110 R 70 (siehe Fotoshow) daher. Mit der ultra-sportlichen R-Version feiert Alpine das 70. Jubiläum der Marke. Auch hier entwickelt der Turbo-Vierzylinder 300 PS und 340 Nm. Die freigegebene Höchstgeschwindigkeit steigt auf 285 km/h. Zur exklusiven Ausstattung zählen jede Menge Karosserieelemente aus Carbon sowie eine weiter nachgeschärfte Fahrwerksabstimmung. Ein Jubiläumslogo zum 70. Geburtstag ziert Kotflügel, Türschweller und Kopfstützen. Eine nummerierte Plakette unterstreicht die Exklusivität dieser limitierten Serie, von der bis zum Produktionsende nur 770 Einheiten insgesamt entstehen sollen. Exklusiv wie das Modell selbst ist die Preisansage: Erst ab 122.550 Euro ist der A110 R 70 zu haben. Bislang kostete das Jubi-Modell ab 120.150 Euro.

Mehr zum Thema Sportwagen