Alpine A110: Der Countdown für den den Sportwagen läuft

Die Renault-Tochter Alpine läutet die letzte Produktionsphase für den Sportwagen A110 ein. Bevor in der Alpine-Manufaktur Jean Rédélé Mitte 2026 die Fertigung des A110 eingestellt wird, sollen in Dieppe noch die letzten 1.750 Exemplare des Zweitürers vom Band rollen. Der A110 bekommt zwar einen Nachfolger; der tritt aber mit einem rein elektrischen Antriebsstrang als erstes Modell auf der APP-Plattform an, die von Alpine speziell für seine Performance-Modelle entwickelt wird.

Bekannte Versionen, höhere Preise Die zweite Generation des A110 wurde 2017 vorgestellt. Bis zum Ende der Produktion Mitte 2026 sollen rund 30.000 Fahrzeuge der Neuauflage entstanden sein. In der finalen Phase ist der Alpine A110 in drei Varianten zu haben. Das Basismodell Alpine A110 wird von einem 252 PS und maximal 320 Nm starken 1,8-Liter-Turbobenziner angetrieben und ist serienmäßig mit glanzgedrehten 18-Zoll-Sérac-Noir-Felgen, anthrazitfarbenen Brembo-Bremssätteln und Sabelt-Sportsitzen mit Mikrofaser-Leder-Sportbezug ausgestattet. Als Grundpreis für den 250 km/h schnellen A110 nennt Alpine 66.350 Euro – 1.900 Euro mehr als bislang.

Im bereits seit März 2025 angebotenen Alpine A110 GTS hat Alpine die Versionen GT und S zusammengeführt. Hier leistet der 1,8-Liter-Turbovierzylinder 300 PS und liefert im Höchstfall 340 Nm. Genug, um den Flitzer auf 260 km/h zu beschleunigen. Zur Ausstattung gehört die dynamische Fahrwerksabstimmung aus dem S. Gegen Aufpreis wird der GTS mit dem neuen GTS-Aerodynamikpaket, das vom A110 R abgeleitet ist, aufgerüstet. Immer an Bord sind das graue Lederinterieur und die Carbon-Anbauteile an der Karosserie. Für den A110 GTS haben die Franzosen den Grundpreis auf 79.350 Euro festgelegt (bisher: 78.950 Euro).