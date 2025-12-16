Audi GT50 Concept: Rennsport-Hommage an den Fünfzylinder

Audi feiert 50 Jahre Fünfzylindermotoren. Auch die Auszubildenden am Standort in Neckarsulm durften mitfeiern, und zwar in ganz besonderer Form. 14 Nachwuchskräfte haben als Hommage an den Reihenmotor mit fünf Pötten das Audi GT50 Concept gestaltet, über das die "Heilbronner Stimme" zunächst exklusiv berichtete.

Die Auszubildenden von Audi in Neckarsulm entwerfen jedes Jahr ein außergewöhnliches Einzelstück, das entweder ein historisches Modell würdigt oder einen Ausblick auf zukünftige Projekte gibt. Zu den früheren Modellen zählen das radikale RS6 GTO Concept, aus dem der limitierte RS6 GT hervorging, eine modernisierte Version des NSU Prinz und im vergangenen Jahr eine Elektroversion des legendären Audi A2.

IMSA-Renner als Vorbild Als Basis für das GT50 Concept wählten die Auszubildenden den Audi RS3. Der Allrad-Kompaktsportler verwendet den 2,5 Liter großen Turbofünfzylinder in einer 394 PS starken Variante. Formal knüpft das GT50 Concept an die erfolgreichsten Fünfzylinder-Rennwagen aus der Audi-Historie an. Der Audi 90 Quattro IMSA GTO und der 200 Quattro Trans-Am feierten in den 1980er- und 1990er-Jahren in den USA große Erfolge im IMSA-Rundstreckenrennsport.

Der GT50 zollt diesen Motorsport-Ikonen mit seiner kantigen Dreikasten-Silhouette, dem minimalistischen, aerodynamisch optimierten Design, Retro-Elementen wie dem klassischen Kühlergrill und den riesigen Felgen im Turbofan-Stil, die über ihre verbreiterten Radhäuser hinausstehen, Tribut. An der Front schaufelt ein tief gezogener Spoiler Frischluft auf. Auf dem Heckdeckel sorgt ein Bürzel-Spoiler für Abtrieb. Die LED-Frontscheinwerfer nehmen mit ihrem Kreuzdesign die typische Abklebung für Rennsportmodelle auf. Auch die Heckleuchten kommen im Kreuzdesign. Auf den Flächen dazwischen prangt jeweils das klassische Audi-Logo mit den vier Ringen. Das Dach, das übrigens von einem alten Audi 80 stammt, setzt sich mit seinem schwarzen Lack von der weißen Karosserie, die aus GFK gefertigt ist, ab. Seine Abgase entlässt der Fünfzylinder über Sidepipes. Den Innenraum schützt ein Überrollkäfig.