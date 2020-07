Audi Q5 Sportback (2021) SUV-Coupé gegen X4 und GLC Coupé

Mit dem Q5 Sportback will Audis SUV-Coupé bei der Konkurrenz wildern. Im Visier: Der BMW X4 oder das Mercedes GLC Coupé. Erste Infos und Erlkönig-Bilder.

Anfang des Jahres hatte Noch-Audi-Chef Bram Schot auf der Jahrespressekonferenz einen Ausblick auf die kommenden Neuheiten gegeben. "Insgesamt präsentieren wir 2020 rund 20 neue Modelle, darunter Highlights wie den neuen A3, die Produktaufwertung des kompakten Q2, aber auch komplett neue Modelle wie den Q5 Sportback".

Audi Q5 Sportback orientiert sich am kleineren Q3

Dazu kommen noch weitere Plugin-Hybrid- und Elektroautos. Dann kam die Corona-Pandemie und die Premieren rückten allesamt nach hinten. So auch der Audi Q5 Sportback, der erst Ende des Jahres als 2021er-Modell präsentiert wird. Einen ersten Blick auf das SUV-Coupé erlauben uns die Erlkönigbilder von der Erprobung auf dem Nürburgring.

Das SUV-Coupé orientiert sich stilistisch am Q3 Sportback, kommt mit einem deutlich eingezogenen Dachverlauf und kräftig ausgestellten Radhäusern mit starken ausgeprägten Kotflügeln daher. Die Heckscheibe fällt schmal aus, ein Dachkantenspoiler verstärkt die coupéhafte Linie. Der Audi Q5 Sportback ist gegen den BMW X4 oder das Mercedes GLC Coupé positioniert.

Personalisiertes OLED-Hecklicht

Das Coupé gesellt sich gegen Ende des Jahres zur Faceliftversion des Q5. Entsprechend sind auch beim Sportback der neue breite Grill, die neuen Scheinwerfer sowie die modifizierten Schürzen zu sehen. Die Schweller drücken das Modell optisch gen Boden, ebenso der Diffusor am Heck. Optional bietet Audi OLED-Heckleuchten an, deren Licht-Signatur personalisiert werden kann.

In Sachen Infotainment ist beim Q5 Sportback der MIB 3, der modulare Infotainmentbaukasten des VW-Konzerns verbaut. Das zentrale Display misst 10,1 Zoll in der Diagonalen, gegen Aufpreis ist das volldigitale Virtual Cockpit Plus mit 12,3 Zoll verfügbar.

Keine RS-Version vom Q5 Sportback

Der Q5 Sportback kommt auch mit dem 55 TFSI-Plugin und dem 50 TFSI mit 367 PS und 299 PS, die Basis-Versionen als Diesel und Benziner sind im höher positionierten und rund 2.000 Euro teureren Sportback nicht zu finden. Stattdessen sind die Zweiliter-Vierzylinder-Diesel mit 231 und 286 PS an Bord. Als Top-Modell ist dann auch der SQ5 Sportback mit 347 Diesel-PS am Start. Eine RS-Version gibt es weder bei Sportback noch bei der Facelift-Limousine.

Fazit

Es ist nur eine logische Konsequenz, dass Audi in dem ohnehin boomenden SUV-Markt der Konkurrenz von BMW und Mercedes mit dem Q5 Sportback Paroli bieten will – reichlich spät ...