Audi Q6 Großer SUV, exklusiv für China

Lange gab ein am Nürburgring zu Testfahrten aufgetauchter Audi-Erlkönig Rätsel auf. Jetzt sind in China erste Bilder vom Audi Q6 – einem China-Exklusiv-Modell – aufgetaucht.

Seit 2013, als Audi erstmals den Baureihennamen Q9 hat schützen lassen und später der damalige Audi-Boss Rupert Stadler einen großen SUV mit dieser Bezeichnung in Aussicht gestellt hatte, wartet die Auto-Branche auf Vollzug.

Größerer Audi Q9 als GLS-Konkurrent?

Die Bilder, die unser Erlkönig-Jäger im November 2021 geliefert hatte, schürten die Spekulationen um einen neuen großen SUV aus Ingolstadt. So könnte der Audi Q9 bereits 2022 auf den globalen Markt kommen und als Top-SUV über Q7/Q8 rangieren – entsprechend fallen die Abmessungen aus. Als Konkurrent für den dann mindestens 150.000 Euro teuren Q9 sind BMW X7 oder Mercedes GLS ausgemacht. Schließlich fällt der Q7 im Vergleich zu diesen Modellen eher klein aus.

Audi-SUV mit eigenständiger Linie

Stefan Baldauf / Audi Der Audi Q7 (unten) im Vergleich zum Erlkönig (oben).

Schauen wir uns also den Audi Q9-Erlkönig näher an. Im Vergleich zum Audi Q7 erscheinen die Radhäuser in einer anderen, eckigeren Form. Die Motorhaube fällt etwas kürzer aus, die hohe Gürtellinie steigt leicht nach hinten an und bildet eine kräftige C- und D-Säule. Insgesamt wirkt der Prototyp deutlich höher und vor allem länger als ein Q7. Auch das sich nach hinten verjüngende Greenhouse ist beim Prototyp nicht zu erkennen.

Der große Grill deutet zudem ein Fahrzeug mit Verbrennungs-Motor an. Darüber hinaus sehen wir einen kleinen Dachkantenspoiler, eine Dachreling sowie schmale Heckleuchten im Q7-Style. Die schwarz-weiße Tarnung hingegen haben wir so nur bei Modellen für den chinesischen Markt gesehen.

Audi Q6 exklusiv für China

Und dieser Umstand führte uns – mit ein wenig Unterstützung aus Unternehmens-Kreisen – auch auf die richtige Fährte. Bei dem abgeschossenen SUV handelt es sich um einen Full-Size-SUV, der exklusiv für den chinesischen Markt entwickelt wird. Das Modell basiert wie der Q7 auf dem Modularen Längsbaukasten (MLB) des VW-Konzerns. Aber es kommt weder in diesem noch im kommenden Jahr zu den Kunden, sondern wird frühestens 2023 seine Marktpremiere feiern.

Jetzt in China aufgetauchte Bilder zur Designpatentanmeldung bringen endgültig die Klarstellung. Bei diesem Modell handelt es sich um den Audi Q6 – und zwar um den Q6 für China, der nichts mit dem Q6 zu tun hat, wie er für den europäischen Markt erwartet wird. Der China-Q6 wird von einem zwei Liter großen Turbobenziner angetrieben, der es auf 265 PS bringt, die er über einen Quattro-Antrieb auf alle vier Räder verteilt. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei 207 km/h liegen. Der rund 2,2 Tonne schwere und knapp 5,10 Meter lange Q6 bietet drei vollwertige Sitzreihen und damit bei einem Radstand von 2,98 Meter Platz für bis zu sieben Passagiere.

Übrigens: Mit dem VW Teramont hat Volkswagen seit 2016 in China auf Basis des Modularen Querbaukastens (MQB) einen ähnlichen SUV auf dem Markt, inklusive des SUV-Coupés Teramont X. In den USA ist der Teramont als Atlas am Start.

Fazit

Was lange als Audi Q9 gehandelt wurde entpuppt sich letztendlich als Audi Q6 – einen exklusiv für den chinesischen Markt entwickelten Siebensitzer-SUV auf der MLB-Plattform. Mit dem kommenden Audi Q6 E-Tron für Europa hat der China-Q6 allerdings nichts zu tun.