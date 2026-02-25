Audi RS5 PHEV: Hybrid-Sportwagen mit 639 PS

Der neue Audi RS5 Plug-in-Hybrid markiert einen Meilenstein in der Geschichte der RS-Modelle. Mit einer Systemleistung von 639 PS und einem Drehmoment von 825 Nm setzt der RS5 neue Maßstäbe in der Mittelklasse. Der überarbeitete 2,9-Liter-V6-Biturbo-Motor liefert 510 PS, während der Elektromotor zusätzliche 130 kW (177 PS) beisteuert. Diese Kombination ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,6 Sekunden. Die rein elektrische Reichweite beträgt über 80 Kilometer. Sie wird durch einen 22-kWh-Akku ermöglicht. Der Akku kann in nur 2,5 Stunden vollständig aufgeladen werden, was den RS5 auch für den Alltag prädestiniert.

Ein Highlight des neuen RS5 ist das Dynamic Torque Control-System im Hinterachsgetriebe. Diese Weltneuheit ermöglicht eine präzise Verteilung des Drehmoments zwischen den Hinterrädern innerhalb von nur 15 Millisekunden. Dadurch wird nicht nur die Agilität des Fahrzeugs erhöht, sondern auch die Stabilität in Kurvenfahrten verbessert. Das System arbeitet mit einem zusätzlichen Elektromotor, der bis zu 2.000 Nm zwischen den Hinterrädern verteilen kann. Dies sorgt für ein Fahrerlebnis, das sowohl auf der Rennstrecke als auch im Alltag überzeugt.

Fahrwerk und Bremsen: Perfektion in jeder Situation Der RS5 verfügt über ein speziell abgestimmtes RS-Sportfahrwerk mit 2-Ventil-Dämpfer-Technologie. Diese ermöglicht eine optimale Anpassung an unterschiedliche Fahrbahnbedingungen und sorgt für eine perfekte Balance zwischen Komfort und Sportlichkeit. Die Bremsanlage ist ebenfalls beeindruckend: Serienmäßig kommt der RS5 mit einer Stahlbremse, optional ist eine Keramikbremse erhältlich. Beide Systeme nutzen die Rekuperationsleistung des Elektromotors, um die Bremsenergie effizient zu nutzen.

Im Innenraum des RS5 erwartet die Insassen ein fahrerorientiertes Cockpit. Das 14,5-Zoll-MMI-Touchdisplay und das 10,9-Zoll-Beifahrer-Display bieten zahlreiche Funktionen, darunter eine detaillierte Analyse von Rundenzeiten auf der Rennstrecke. Die Sportsitze mit Wabensteppung und Massagefunktion bieten höchsten Komfort, während das abgeflachte RS-Lenkrad mit integrierter Boost-Taste für ein sportliches Fahrerlebnis sorgt. Optional sind zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten verfügbar, darunter verschiedene Innenraum-Designs und Materialien.

Design und Aerodynamik: Sportlichkeit in Perfektion Das Design des RS5 ist eine Hommage an die Motorsportgeschichte von Audi. Breitere Kotflügel, ein markanter Singleframe-Grill und abgedunkelte Matrix-LED-Scheinwerfer unterstreichen die sportlichen Ambitionen des Fahrzeugs. Am Heck dominieren ein Diffusor und die ovalen Endrohre der RS-Sportabgasanlage. Optional sind Carbon-Elemente erhältlich, die das sportliche Erscheinungsbild weiter verstärken.

Preise und Verfügbarkeit Der neue Audi RS5 ist ab dem ersten Quartal 2026 bestellbar. Die Limousine startet bei einem Preis von 106.200 Euro, der Avant bei 107.850 Euro. Die Markteinführung ist für den Sommer 2026 geplant. Mit diesen Preisen positioniert sich der RS5 unterhalb des Mercedes-AMG C 63 und bietet gleichzeitig eine beeindruckende Kombination aus Leistung und Effizienz.