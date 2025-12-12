Audi RS 6 für die Marquez-Brüder: Spezial-Kombi belohnt Ducati-MotoGP-Erfolge

Audi ist nicht nur in der Formel 1 und verschiedenen anderen Auto-Motorsportklassen aktiv, die Ingolstädter haben über ihre Motorradtochter Ducati auch im Zweiradsport ganz heiße Eisen im Feuer. Neben dem Engagement in der Superbike-WM ist hier vor allem der Einsatz in der MotoGP zu erwähnen. Hier haben in der abgelaufenen Saison die Ducati-Piloten weitestgehend das Geschehen bestimmt. Allen voran die Brüder Marc und Alex Marquez.

Während Marc Marquez sich bereits frühzeitig auf der Werks-Ducati souverän den WM-Titel sicherte, holte sich Bruder Alex ebenfalls auf einer Ducati im Kundenteam Gresini klar den Vize-Titel. Dieser historische Erfolg markiert das erste Mal, dass zwei Brüder die ersten beiden Plätze auf dem Podium in der Königsklasse des Motorradrennsports belegten.

Für ihre Erfolge wurden die Marquez-Brüder jetzt von Audi mit speziell präparierten Audi RS 6 Avant Performance-Modellen belohnt. Die Übergabe erfolgte auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Akzente in den Farben der Rennteams Marcs Audi RS 6 ist in Mythosschwarz lackiert, während Álex' Wagen in Daytonagrau gehalten ist. Die Außenspiegelkappen sind jeweils in der Farbe des Fahrzeugs des anderen Bruders lackiert. Beide Modelle verfügen über Felgen aus dem Audi Sport Katalog und Carbon-Keramik-Bremsen. Marcs Auto hat rote Bremssättel, Álex' Auto blaue – die Farben ihrer jeweiligen MotoGP-Teams.

Wenn Marc und Alex ihren Audi besteigen, begrüßen sie exklusive, beleuchtete Einstiegsleisten mit den Schriftzügen "AUDI SPORT X MM 93" und "AUDI SPORT X AM 73"; die Zahlen referieren dabei jeweils auf die Startnummern in der MotoGP, die Farbe der Beleuchtung erneut auf die Teamfarben. Die geben auch das Farbschema für die Kontrastnähte und die Sicherheitsgurte im Innenraum vor.

Technisch blieben beide RS 6 unverändert. Der verbaute V8-TFSI-Biturbo-Motor leistet 630 PS und lässt den Kombi in 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h spurten. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 305 km/h abgeregelt erreicht.

Marquez-Brüder sind Auto-Sammler Bei den Marquez-Brüdern reihen sich die neuen Audis allerdings in eine Reihe von zahlreichen anderen Modellen ein, die die Geschwister über die Jahre gesammelt haben. Erst im November sicherte sich Marc Marquez als bester Qualifier der Saison in der MotoGP den BMW M Award und damit einen nagelneuen BMW M2 CS. Auch in dieser Wertung landete Marc vor seinem jüngeren Bruder Alex. Zudem sind die neuen RS 6 nicht die ersten Audis, die beide vom Werk bekommen haben. Bereits für die Saison 2024 wurden Marc und Alex in ihrem gemeinsamen Jahr bei Gresini-Ducati mit einem RS 6 Avant (Marc) und einem RS 4 Avant (Alex) bedacht.