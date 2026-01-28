BMW Elektro-SUV bekommen mehr Reichweite: Modellpflege für iX1 und iX2

Weniger Verbrauch und mehr Akku-Kapazität bescheren den beiden Kompakt-SUV iX1 und iX2 ab 2026 eine höhere Reichweite. Der iX1 als mit Abstand meistverkauftes Elektro-Modell der Münchener und sein Coupé-Kollege iX2 bleiben dabei optisch und bei der Ausstattung unverändert, profitieren aber von Technik-Updates im Verborgenen. Die Akku-Kapazität steigt im überschaubaren Bereich, von bisher 64,6 auf 65,2 kWh. Entscheidend für den Reichweiten-Sprung ist jedoch ein neuer Bestandteil der Leistungselektronik.

Neue Steuerelektronik Kernbauteil dieser Überarbeitung ist der Inverter. Er wandelt den Gleichstrom aus der Hochvoltbatterie in Wechselstrom um, der für den Betrieb des Elektromotors erforderlich ist. Gleichzeitig steuert er die Leistungsabgabe und übernimmt im Rekuperationsbetrieb die Umkehr dieses Prozesses, indem er beim Bremsen erzeugten Wechselstrom wieder in Gleichstrom für die Batterie umformt. Durch den Einsatz moderner Siliziumkarbid-Bauteile arbeitet der Inverter effizienter, erzeugt weniger Abwärme und erlaubt eine kompaktere Bauweise. So sinkt der WLTP-Verbrauch beim iX1 eDrive20 und xDrive30 um jeweils rund 1 kWh pro 100 km, BMW meldet ein Reichweiten-Plus für beide Modelle von rund 40 Kilometern. Gleiches gilt für den iX2.

Gleichzeitig wurden die Preise nach oben angepasst. Der iX1 eDrive20 startet jetzt bei 49.400 Euro (vorher 48.800); beim iX1 xDrive30 steigt der Basispreis von 55.900 auf 56.600 Euro. Der Fernlicht-Assistent, bislang nur im Abo verfügbar, kann jetzt als Aufpreis-Option für 190 Euro bestellt werden. Motor- und Fahrleistungen sowie die Optik der Modelle bleiben unverändert.

Bernd Conrad Für den neuen iX3 kann jetzt ein 22-kW-Onboard-Lader bestellt werden.

iX3 lädt schneller Neben dem X1 richtet sich der Blick im Frühjahr 2026 auch auf den iX3 . Für den Neue-Klasse-SUV erweitert BMW das Ladeangebot um eine neue Option für das Wechselstromladen. Mit dem optionalen Onboard-Lader AC Laden Professional steigt die maximale AC-Ladeleistung auf bis zu 22 kW. Damit kann der iX3 an entsprechend ausgelegten Wallboxen oder öffentlichen AC-Ladepunkten doppelt so schnell laden wie bisher.

Mit der neuen Ladeoption hält im iX3 zudem die Vehicle-to-Load-Funktion Einzug. Sie ermöglicht es, externe elektrische Verbraucher direkt aus der Hochvoltbatterie des Fahrzeugs zu versorgen. Damit lässt sich der iX3 temporär als mobile Stromquelle nutzen, etwa für Arbeitsgeräte oder Freizeit-Anwendungen.

Frische Farben ab März Dazu erweitert BMW das Angebot für den iX3 um drei neue Außenlackierungen: Eucalyptus Grün metallic, BMW Individual Frozen Space Silver metallic und Fire Red metallic. Ergänzend dazu ist in Kombination mit der Ausstattungslinie BMW Contemporary Digital White Bicolor erstmals ein BMW Individual Lenkrad in Digital White als Option erhältlich. Zudem gehört ab März 2026 bei den Interieurdesigns Contemporary, BMW M und BMW Individual eine Ladekante aus Edelstahl zur Serienausstattung. Fahrzeuge mit den Ausstattungen M Sportpaket oder M Sportpaket Pro verfügen künftig außerdem über einen Fahrzeugschlüssel mit M Streifen.