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BMW X5 und Audi Q7 im Datenvergleich: Mehr Laderaum oder bessere Effizienz?

BMW X5 und Audi Q7 im Datenvergleich
Mehr Laderaum oder bessere Effizienz?

Mit dem X5 und dem Q7 schicken BMW und Audi ihre neuen Premium-SUVs ins Rennen. Ein Kaltvergleich der Sechszylinder-Dieselvarianten auf Basis reiner Daten zeigt, wo die grundlegenden Unterschiede bei Antrieb, Platzangebot und Preis liegen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.07.2026
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BMW X5 im Vergleich mit Audi Q7
Foto: Hersteller/Collage von ams

Zum Modelljahr 2026/2027 schicken BMW und Audi die nächsten Generationen ihrer großen Premium-SUVs ins Rennen. Der BMW X5 startet in seiner fünften Auflage und erhält die Designlinie der Neuen Klasse. Ihm gegenüber steht die dritte Generation des Audi Q7, die zum Marktstart in Europa eine klare Strategie verfolgt, indem sich Audi zunächst auf weiterentwickelte Dieselantriebe konzentriert. Beide Modelle sind umfassend modernisiert. Doch wie schlagen sie sich im direkten Vergleich auf dem Papier?

Radikaler Wandel bei BMW, Evolution bei Audi

Wenden wir uns zunächst dem Äußeren zu. In der Gestaltung gehen beide Hersteller unterschiedliche Wege. Der BMW X5 vollzieht optisch einen radikalen Schritt und orientiert sich stark an der kantigen Designsprache ...