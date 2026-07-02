BMW X5 und Audi Q7 im Datenvergleich: Mehr Laderaum oder bessere Effizienz?

Zum Modelljahr 2026/2027 schicken BMW und Audi die nächsten Generationen ihrer großen Premium-SUVs ins Rennen. Der BMW X5 startet in seiner fünften Auflage und erhält die Designlinie der Neuen Klasse. Ihm gegenüber steht die dritte Generation des Audi Q7, die zum Marktstart in Europa eine klare Strategie verfolgt, indem sich Audi zunächst auf weiterentwickelte Dieselantriebe konzentriert. Beide Modelle sind umfassend modernisiert. Doch wie schlagen sie sich im direkten Vergleich auf dem Papier?