Callum Designs Jaguar XJ220: Der Gegenentwurf zum Elektro-Type 01

Anfang der 1990er-Jahre, als der britische Autobauer Jaguar noch zum Ford-Konzern gehörte, wurde mit dem XJ220 ein Supersportwagen entwickelt, der mit Wettbewerbern wie dem Ferrari F40 konkurrieren sollte. Entwicklungspartner war seinerzeit Tom Walkinshaw Racing (TWR). Die 220 im Namen stand für eine Höchstgeschwindigkeit von 220 mph – umgerechnet rund 354 km/h. Im Grunde genommen war der XJ220 ein Gruppe C-Rennwagen mit Straßenzulassung. Von 1992 bis 1994 wurden lediglich rund 275 Exemplare gebaut. Heute ist der damals 1,1 Millionen D-Mark teure Supersportler ein gesuchtes Sammlerstück.

Bislang nur ein Entwurf Das ist aber noch nicht am Ende seiner Karriere angekommen. Zumindest, wenn es nach dem renommierten britischen Designer Ian Callum geht. Der hat über seine Social-Media-Kanäle Entwürfe zu einer modernisierten Variante des XJ220 veröffentlicht.

Callum Designs spricht dabei von einer "zeitgemäßen Interpretation eines der ikonischsten Supersportwagen aller Zeiten". Bewahrt bleibt beim Callum-Entwurf die unverwechselbare, flache Silhouette des Originals, der Brite "interpretiert jedoch jede Oberfläche, jedes Detail und jede Proportion aus moderner Sichtweise neu".

Gegenüber dem Ur-Entwurf zeigen sich entsprechend signifikante Änderungen. Das neue Design zeichnet sich durch schärfere Linienführungen an den hinteren Radhäusern, eine stärker zum Heck hin zulaufende Form und eine insgesamt klarere Linienführung aus. Am Heck gehen die horizontalen Gitterlinien des Originals nun in LED-Lichtbänder über, und der ehemals starre Heckflügel präsentiert sich jetzt als zweiteilige Konstruktion mit einer mittigen Unterbrechung. In den Radläufen stecken weitestgehend geschlossene Felgen. Die vorderen Klappscheinwerfer scheinen zugunsten von flachen LED-Einheiten zu entfallen.

Der neue XJ220 steht in einem krassen Gegensatz zum kommenden Jaguar Super GT Type 01 der neue Elektro-Ära – einem nicht ganz unumstrittenen Konzept.

Jubiläum passt, Kunden gesucht Bei dem Entwurf handelt es sich bislang nicht um die konkrete Ankündigung einer Restomod-Version des XJ220. Allerdings erfolgte die Veröffentlichung der Teaser ziemlich genau 35 Jahre nach dem Debüt des XJ220 auf der Tokyo Motor Show.

Wie schon bei anderen Projekten dürfte Callum die Reaktionen potenzieller Kunden beobachten. Finden sich genug Investoren, so könnte eine Kleinserie des neuen XJ220 folgen.

Der XJ220 ist nicht die erste Überarbeitung früherer Jaguar-Entwürfe. Callum, selbst jahrelang Jaguar-Chefdesigner, hat schon den E-Type neu interpretiert. Aus dem modernisierten C-X75 wurde sogar eine Kleinserie. Zudem hat Callum bereits verschiedene Versionen eines aktualisierten Aston Martin Vanquish aufgelegt.