Citroen C3, C4 und C5: Olympische Sonderedition mit Preisvorteil

Als Partner von Team Deutschland begleitet der Hersteller die Spiele mit einer groß angelegten Imagekampagne und bringt parallel exklusive Team-D-Versionen mehrerer Baureihen auf den Markt. Die Winterspiele starten am 6. Februar 2026 und werden in Mailand sowie im Wintersportort Cortina d’Ampezzo ausgetragen.

Die Team-D-Sondermodelle sind für C3 , C3 Aircross , C4 und C5 Aircross verfügbar. Technisch basieren sie jeweils auf der höchsten Ausstattungslinie MAX, die Citroën gezielt weiter aufwertet. Zusätzliche Komfort-, Technik- und Designmerkmale gehören ebenso dazu, wie ein Preisvorteil gegenüber vergleichbar ausgestatteten Serienversionen. Auch optisch setzen die Sondermodelle eigene Akzente. Ein schwarzes Team-D-Logo an der B-Säule, ein spezieller Heck-Sticker sowie Color Clips in Schwarz-Rot-Gold verweisen auf die Partnerschaft mit Team Deutschland. Der Auftritt bleibt bewusst dezent, hebt sich aber klar von den regulären Varianten ab.

Beim Blick auf die Ausstattung zeigt sich der eigentliche Mehrwert. C3 und C3 Aircross erhalten serienmäßig ein umfangreiches Winterpaket. Dazu zählen Sitzheizung für die vordere Sitzreihe, ein beheizbares Lenkrad, eine beheizbare Frontscheibe sowie Nebelscheinwerfer. Gerade in den kleineren Baureihen will Citroën damit den Alltagskomfort spürbar erhöhen. Die elektrischen Versionen bekommen zusätzlich einen dreiphasigen 11-kW-Onboard-Charger samt Mode-3-Ladekabel für das Laden an öffentlichen AC-Säulen.

Mehr Technik im C4, mehr Komfort im C5 Aircross Der C4 Team D geht einen Schritt weiter. Zusätzlich zum Winterpaket sind unter anderem eine 360-Grad-Kamera, induktives Laden für Smartphones sowie weitere Fahrerassistenzsysteme an Bord. In der Serie sind diese Ausstattungen sonst nur über optionale Pakete erhältlich.

Als Spitzenmodell der Sonderedition positioniert sich der C5 Aircross Team D. Er setzt klar auf Komfort. Serienmäßig sind elektrisch verstellbare Sitze für Fahrer und Beifahrer an Bord, inklusive Massagefunktion, Sitzbelüftung sowie Sitzheizung vorne und hinten. Je nach Antriebsvariante kommen weitere Technikdetails hinzu. Beim vollelektrischen ë-C5 Aircross ist eine Wärmepumpe verbaut, beim Plug-in-Hybrid ein leistungsfähiger Onboard-Charger. Ein spezielles Interieur-Ambiente unterstreicht den gehobenen Anspruch.

Alle Team-D-Sondermodelle werden mit der kompletten Antriebspalette angeboten. Neben klassischen Verbrennern stehen Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und vollelektrische Varianten zur Wahl. Je nach Modell liegt der Preisvorteil laut Citroën bei bis zu 450 Euro gegenüber einem gleich ausgestatteten MAX-Modell. Mit der Kombination aus sportlicher Partnerschaft und aufgewerteter Sonderedition positioniert Citroën die Team-D-Modelle als komfortbetonte Alternativen mit zusätzlichem Ausstattungsnutzen – passend zum Start der Olympischen Winterspiele 2026 in Italien.