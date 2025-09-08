Dacia Bigster mit LPG-Antrieb: Flüssiggas-Bigster kommt 1.450 km weit

Autos mit Flüssiggasantrieben – auch als Autogas bekannt – sind auf dem deutschen Markt eine absolute Randerscheinung. Das verwundert etwas, schließlich schlummern hier Einsparpotenziale in Sachen CO₂‑Ausstoß und Unterhaltskosten. Doch wenn Modelle mit LPG-fähigen Motoren (die Abkürzung steht für "Liquified Petroleum Gas") hierzulande zugelassen werden, stammen sie zu einem großen Teil von Dacia. Und das wird auch vorerst so bleiben, denn die Rumänen haben angekündigt, Antriebstechnik trotz ihrer geringen Beliebtheit treu zu bleiben.

Erster LPG-Antrieb mit Mildhybrid-Layout Weiterhin werden alle Verbrenner-Baureihen der Renault-Tochter über eine Eco-G-Variante verfügen. Das schließt künftig auch den Bigster mit ein. Der große SUV im Modellprogramm hebt die Technik für Dacia zudem auf ein neues Level. Denn er kombiniert den sowohl mit Flüssiggas als auch mit Benzin betriebenen Verbrennungsmotor erstmals mit einem 48-Volt-Mildhybrid-System. Das Umschalten zwischen den Kraftstoffarten ermöglicht wie gehabt ein Schalter am Armaturenbrett.

Die Elektro-Unterstützung funktioniert bei der als Bigster Mild Hybrid-G 140 bezeichneten Modellvariante sowohl im Benzin- als auch im LPG-Betrieb beim Anfahren und Beschleunigen. Das soll einerseits zu mehr Fahrspaß und andererseits zu einer verbesserten Effizienz führen. Durch regeneratives Bremsen wird die 0,8-kWh-Batterie kontinuierlich aufgeladen. Beide Tanks fassen je 50 Liter Kraftstoff, was den LPG-Bigster zu einer Gesamtreichweite von bis zu 1.450 Kilometern nach WLTP befähigen soll. Der Autogas-Behälter befindet sich in der Reserveradmulde.

Beim Verbrenner selbst handelt es sich um ein Produkt des Herstellers Horse, bei dem es sich um ein Motoren-Joint-Venture der Dacia-Mutter Renault und des chinesischen Geely-Konzerns handelt. Das Aggregat trägt die Bezeichnung "HR12 LPG MHEV" und ist Firmenangaben zufolge der erste für den Massenmarkt produzierte Flüssiggasmotor mit Direkteinspritzung. Der Dreizylinder-Benziner verfügt über 1,2 Liter Hubraum und leistet 140 PS bei 5.500/min. Das maximale Drehmoment von 230 Newtonmetern siedelt sich bei 2.100 Umdrehungen an. Aktuell erfüllt der Motor die Euro-6e-Abgasnorm. Für die neuen Euro-7-Richtlinien, die ab Ende November 2026 (für die Typgenehmigung neuer Pkw-Modelle) und ein Jahr später für alle Neuzulassungen gelten, sollen nur geringe Anpassungen nötig sein.

Nicht teurer als der vergleichbare reine Benziner Perspektivisch dürfte Dacia seine bisherige Generation von Flüssiggasmotoren durch das neue Horse-Triebwerk ersetzen. Duster, Sandero inklusive Stepway und Jogger werden in ihren LPG-Varianten derzeit noch mit einem ziemlich betagten Einliter-Dreizylinder-Turbo ausgerüstet, der lediglich 101 PS leistet und im Flüssiggasbetrieb ein maximales Drehmoment von 170 Newtonmetern entwickelt.