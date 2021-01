Erlkönig VW Polo (2021) Facelift macht ihn zum Golf

Volkswagen bringt eine Faceliftversion des aktuellen Polo 2021 an den Start. Ein erster Erlkönig zeigt trotz Tarnung, wohin die Designreise geht.

Schließlich muss der Bestseller, der seit 2017 als Modellreihe "Typ AW" am Start ist, moderner werden. Kurz: Der Polo wird ab 2021 zum Golf-Ableger.

Lichter und Leuchten im Golf-Stil

An der Front des Prototyps sind schmalere Scheinwerfer im Golf-Stil zu erkennen. Der Kühlergrill wird mit dem Facelift überarbeitet und die Stoßfänger zeigen sich ebenfalls im Golf-Stil. Am Heck verabschiedet sich Volkswagen von den fast quadratischen Leuchten und lässt sie künftig niedrig und breit in den Kofferraumdeckel wuchern. Der äußere Teil der Lampen fällt entsprechend kleiner aus.

Für den Innenraum dürfte der neue VW Polo mit neuen Polsterstoffen und -Designs daherkommen. Da der Audi A1 als Premium-Kleinwagen künftig nicht mehr gebaut wird, schießt der Polo in diese Lücke und könnte in einigen besseren Ausstattungsversionen das A1-Erbe antreten. Dazu verpasst VW dem kleinen auch noch ein Update für das Infotainmentsystem und die Komfortausstattungen. Das digitale Kombiinstrument bleibt weiterhin optional.

Mild-Hybride im neuen Polo

Als Antriebe bleiben die bekannten Benziner-Aggregate mit 1,0 Litern Hubraum und einer Leistung zwischen 95 und 110 PS. Des Weiteren gibt es noch einen 1,5-Liter-TSI mit 150 PS. Die Motoren könnten in Sachen Verbrauch und Leistung ab- bzw. zunehmen. Gekoppelt sind sie an ein manuelles Sechsgang-Schaltgetriebe oder ein Siebengang-DSG. Als Neuerungen stehen vermutlich noch zwei Mild-Hybrid-Versionen an: Ein 1,0 eTSI mit 110 PS und ein 1,5-Liter eTSI mit 150 PS – beide mit 48-Volt-Netz und RSG Riemenstartergenerator. Fraglich ist noch, ob diese Aggregate das Motorenportfolio ergänzen oder Motoren ersetzen. Das Schicksal des Polo GTI ist noch unbekannt. Der 200-PS-Geschoss ist aktuell aus dem Programm geflogen.

Fazit

VW verpasst dem Polo zur Mitte des Produktlebens eine kräftiges Facelift und positioniert den Kleinwagen klar in Richtung Golf 8 – auch optisch. Um den Ausfall des höher positionierten Audi A1 aufzufangen, dürfte der neue Polo auch höherwertig ausgestattet sein.