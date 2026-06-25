Brenner-, Tauern- & Inntal-Autobahn (A10, A12, A13): Staus durch F1 & Fernpass-Sperre

Neben dem Ferienbeginn in mehreren deutschen Bundesländern sorgen der Formel-1-Grand-Prix in Spielberg, eine geplante Sperre der Fernpassstraße sowie Baustellen auf wichtigen Transitrouten für lange Staus.

Bereits am Montag (29.6.) beginnen in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland die Sommerferien. Viele Urlauber starten deshalb schon am Wochenende davor in Richtung Österreich, Italien, Kroatien oder Slowenien. Gleichzeitig rollt der Veranstaltungsverkehr zum Formel-1-Wochenende auf den Red Bull Ring in Spielberg.

Hohe Staugefahr auf A10, A12 und A13 Besonders betroffen sind erneut die wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen durch Österreich. Nach Einschätzung von ÖAMTC und ARBÖ müssen Autofahrer vor allem an Tunneln, Baustellen und Mautstellen deutlich mehr Zeit einplanen.

Tauern Autobahn (A10) rund um Salzburg sowie in den Baustellenbereichen zwischen Pass Lueg und Werfen, Flachauwinkel und St. Michael

Inntal Autobahn (A12) im Raum Kufstein und Innsbruck

Brenner Autobahn (A13) zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg sowie im Baustellenbereich an der Luegbrücke

Pyhrn Autobahn (A9) vor Bosruck- und Gleinalmtunnel sowie im Bereich St. Michael

West Autobahn (A1) im Großraum Salzburg

Rheintal Autobahn (A14) vor dem Pfändertunnel und im Großraum Bludenz

Nach Angaben des ARBÖ dürfte der stärkste Reiseverkehr am Samstagvormittag und Samstagnachmittag auftreten.

Formel 1 bringt zehntausende Besucher nach Spielberg An dem Wochenende gastiert zudem die Formel 1 auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Neben dem Grand Prix finden auch Rennen der Formel 2, Formel 3 und des Porsche Supercups statt.

Bereits am Freitag wird mit einem starken Anreiseverkehr gerechnet. Am Samstag und Sonntag dürfte sich die Lage weiter zuspitzen, wenn zehntausende Motorsportfans in die Obersteiermark fahren.

Besonders betroffen sind:

Pyhrn Autobahn (A9) bei St. Michael

Semmering Schnellstraße (S6) zwischen Leoben und Knoten St. Michael

Murtal Schnellstraße (S36) bei Knittelfeld, Zeltweg und Judenburg

Obdacher Straße (B78)

sämtliche Zufahrten zum Red Bull Ring Vor allem am Sonntagvormittag rechnen die Automobilclubs mit langen Rückstaus rund um das Veranstaltungsgelände.

Fernpass wird am Samstag vollständig gesperrt Zusätzliche Probleme drohen auf einer der wichtigsten Alpenverbindungen zwischen Deutschland und Tirol. Die Fernpassstraße (B179) wird am Samstag, 27.06.2026, wegen angemeldeter Demonstrationen zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr vollständig gesperrt. Betroffen sind die Bereiche zwischen Reutte/Katzenberg und Nassereith/Rastland.

Besonders problematisch ist, dass gleichzeitig auch die Hahntennjochstraße (L246) gesperrt wird. Eine Ausweichmöglichkeit über diese Strecke besteht damit nicht.

Bereits vor Beginn der Sperre rechnen die Verkehrsexperten mit erheblichen Rückstaus vor

dem Lermooser Tunnel,

dem Grenztunnel Vils/Füssen sowie

auf deutscher Seite der A7 zwischen Kempten und Füssen. Als großräumige Alternativen nennen die Automobilclubs die Inntalautobahn (A12), die Brennerautobahn (A13), die Rheintalautobahn (A14) sowie eingeschränkt die Route über Mittenwald, Seefeld und Zirl. Allerdings wird auch dort mit erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet.

Tirol mit Fahrverboten Unverändert gelten in Tirol weiterhin die bekannten Fahrverbote für den Ausweichverkehr. Sie betreffen die Bezirke Innsbruck, Innsbruck-Land, Imst, Kufstein und Reutte und gelten bis einschließlich 01.11.2026 jeweils an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen sowie an bestimmten Fenstertagen zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr. Damit soll verhindert werden, dass Navigationsgeräte den Transitverkehr durch kleinere Orte leiten.

Wer eine Reise nach Kärnten oder Italien plant, sollte außerdem den Nassfeldpass im Blick behalten. Die Sperre auf italienischer Seite wurde erneut verlängert und soll nach derzeitiger Planung bis voraussichtlich 07.07.2026 bestehen. Von österreichischer Seite bleibt die Strecke lediglich bis zur Staatsgrenze befahrbar.