Neue Mercedes C-Klasse: Was bringt das Facelift?

Die jüngsten Prototypen sind noch stark getarnt, insbesondere an Front und Heck – ein klarer Hinweis auf die Bereiche mit den auffälligsten Neuerungen. Die wichtigste optische Änderung betrifft die Leuchtengrafik: Mercedes führt beim Facelift erstmals sternförmige Tagfahrlichter in den Hauptscheinwerfern ein, ein Gestaltungselement, das auch beim neuen CLA zu sehen sein wird.

Der Kühlergrill wird ebenfalls überarbeitet und könnte sich stilistisch an der aktuellen E-Klasse orientieren. Neue Front- und Heckschürzen sowie ein modifiziertes Layout der Rückleuchten runden den optischen Feinschliff ab. Beim T-Modell kommen zusätzlich neue Rückleuchtenelemente und eine überarbeitete Heckschürze hinzu.

Die Plug-in-Hybride bleiben zentraler Bestandteil des Portfolios, mit rein elektrischen Reichweiten von bis zu 100 Kilometern. Auch die AMG-Versionen bleiben im Programm: Der C 43 4-Matic tritt weiterhin mit Mildhybrid-Vierzylinder an. Beim C 63 S E Performance ist noch nicht klar, ob nicht ein Reihensechszylinder Einzug halten wird, wie erste Gerüchte vermuten lassen.